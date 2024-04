“La Macrozona Sur tiene una particularidad que tiene un acento en el terrorismo y para financiarse se vincula con el crimen organizado (…) Hablar de solo organización criminal rural es minimizar y no dar cuenta de la realidad de lo que está ocurriendo”, afirmó en conversación con Hablemos en Off, Pablo Urquízar, ex coordinador Nacional de Seguridad de esa zona.

Esto tras el asesinato a tres carabineros ocurrido durante el fin de semana en Cañete, Región del Biobío.

¿Cuál es la diferencia entre terrorismo y crimen organizado?

Días antes del crimen en Cañete, en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich sostuvo que el Tren de Aragua no realiza acciones “al azar”, sino que “son golpes que tienen el sentido de generar, lo que yo llamaría una organización criminal que tiene las características del terrorismo, porque el golpe tiene como objetivo generar terror en la población”.

De acuerdo a Real Academia Española, terrorismo es una “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror” y crimen organizado lo define por la Fiscalía como “una denominación genérica que se les da a aquellos delitos en los que actúan grupos de personas en forma organizada. En nuestro país el delito que sanciona este tipo de conductas es la asociación ilícita, la que consiste en un grupo de sujetos (dos o más personas) que se ponen de acuerdo para llevar a cabo delitos que atenten contra el orden social, las buenas costumbres, la propiedad o las personas. Se exige que tengan cierta organización y permanencia en el tiempo”.

En conversación con Emol, Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab, sostuvo que “crimen organizado y terrorismo no son lo mismo y no se combaten con las mismas herramientas”.

La experta explicó que “el terrorismo es un fenómeno violento que busca un impacto más psicológico en los civiles (población), y su móvil es político”. En el caso del crimen organizado, aseveró que “busca un objetivo económico; se conforma por más de tres personas que se reúnen y que mediante el crimen, buscan controlar territorios, sacar al Estado de esa zona”.

“No es correcto decir que grupos del crimen organizados latinoamericano son terroristas. Tal vez algunos líderes políticos podrían decir esto, porque dándole este carácter, tal vez consiguen más herramientas a través de leyes para combatirlo, esa podría ser una explicación”, afirmó.

Por su parte, Claudio Fuentes, analista político de la UDP, aseveró al mismo medio que en el caso del crimen organizado, “las organizaciones que buscan obtener beneficios personales y a partir de la organización de actos delictivos. Estas organizaciones pueden y han desarrollado diferentes estrategias. En México y Colombia se alude a técnicas que causan terror en la población y de ahí el vínculo que se ha realizado, basado en las estrategias utilizadas”.

Respecto, del terrorismo sostuvo que solía relacionarse con grupos ideológicos y fundamentalistas que por propósitos ideológicos usaba estrategias de terror. “Sin embargo, la realidad actual mezcla la acción de grupos organizados no ideológicos que usan técnicas de generar terror en la población”.