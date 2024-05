Audio involucraría a ex teniente Ronald Ojeda en supuesto operativo para derrocar a Nicolás Maduro

Nuevos antecedentes surgieron a dos meses del secuestro y asesinato del ex teniente venezolano Ronald Ojeda.

Se trata de una operación secreta en la que habría estado involucrado, para derrocar a Nicolás Maduro. Ojeda, que estaba en calidad de refugiado en nuestro país, habría viajado en diciembre de 2023 a Cúcuta en Colombia, saliendo por un paso no habilitado y regresando de la misma manera a Chile en enero de 2024.

Luego en febrero, el ex teniente Ojeda fue secuestrado y semanas después se encontró su cuerpo enterrado en un campamento en Maipú.

Un reportaje emitido por Meganoticias, reveló un audio en el que Ojeda habla con un compañero y asegura desconocer los motivos por los que la operación se frustró.

“Hermano, (es) frustrante porque se hizo un trabajo bastante grande pues y fíjate que un pequeño error que se está pagando bastante caro de verdad que puso en riesgo todo”, es lo que se escucha.

Ojeda también menciona que Ányelo Heredia, también ex militar, había sido capturado y detenido en enero de este año, explicando: “Y bueno, gracias a Dios pude salir. Pero coño, mi capitán sí fue capturado, pero bueno, como dices tú, frustrante porque los fines no se cumplieron y marica no, se trabajó burda para eso”.

El 22 de enero de este año el fiscal general venezolano Tarek William Saab, dio cuenta de la detención de Heredia y mostró un video con la confesión de éste último hablando sobre el frustrado procedimiento contra Maduro.

¿Asesinato político?

Héctor Barros, el fiscal a cargo de la investigación del asesinato de Ojeda, confirmó el viaje a Colombia y afirmó que habría pasado a Venezuela para juntarse con Heredia.

“Por eso sostenemos que la organización de este secuestro se hizo fuera de Chile, concretamente en Venezuela”, dijo Barros.

El fiscal, parte del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), dijo en el reportaje además que han identificado a dos personas que participaron del secuestro de Ojeda, Maikel Villegas y Walter Rodríguez, quienes estarían en Venezuela, aunque se desconoce su paradero.

Y afirmó: “la línea política es la que estamos explotando en este momento, que es la única que va quedando. Es la más probable hasta el momento conforme a los antecedentes que hemos visto, pero eso hay que establecerlo y en eso estamos”.

La respuesta del gobierno

Ante estos nuevos antecedentes, el Canciller Alberto van Klaveren valoró los avances recordando que desde el régimen venezolano han descartado tener responsabilidad en el crimen, pero que desde Chile se atendrán “a lo que señale la investigación que está en curso. Y una vez conocida la conclusión de esa investigación, tomaremos las medidas que correspondan”.