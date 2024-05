Presidente Boric por asesinato de carabineros en Cañete: “Un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas, no le hago asco a la palabra”

Este jueves, el presidente Gabriel Boric aseveró que el crimen de tres carabineros en la comuna de Cañete “tiene connotaciones terroristas”.

“Nos da cuenta de que siguen existiendo grupos cuyas características no quiero adelantar, porque hay diferentes hipótesis abiertas, pero grupos criminales en cualquier caso, que tienen que ser totalmente desarticulados”, apuntó en entrevista con miembros de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

El Mandatario acotó que “no me arrepiento” de haberlo calificado como un hecho terrorista el fin de semana: “Un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas; podemos discutir por qué (aplicar o no) la ley, es una discusión jurídica respecto de la técnica legal de qué es mejor para obtener condena, pero no le hago asco a la palabra”.

“Frente a un atentado de estas características, creo que la condena tiene que ser total, y no debe haber matices en aquello”, remató.

El indulto a Luis Castillo fue un error

En la entrevista, el mandatario aseveró que el “indulto a Luis Castillo, a todas luces, fue un error”.

“Los indultos no es un cheque en blanco, si alguien comete un delito tiene que estar tras las rejas y es el caso de Luis Castillo (…) A todas luces fue, que haya estado incluido dentro de los indultos, creo que fue un error“, afirmó el Mandatario.

En ese sentido, Boric indicó que “hoy está respondiendo la justicia como corresponde y eso demuestras que las instituciones en Chile funcionan”.