“El Estado le está cerrando la puerta a la violencia”: Tohá celebra la condena a Héctor Llaitul

Durante esta jornada, se dio a conocer la condena al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, a quien se le decretó una pena de 23 años de cárcel por una serie de delitos y la Ley de seguridad del Estado.

En este sentido, la ministra del Interior, Carolina Tohá valoró al determinación del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que acogió en gran parte la solicitud del Ministerio Público, quienes habían pedido 25 años de presidio.

“Queremos decir que desde el punto de vista del gobierno, pero más allá de eso incluso, desde el punto de vista del Estado chileno, esto es una confirmación de que todas las capacidades se han desplegado para poner freno a la impunidad y se están logrando resultados en esa dirección. Esta condena es uno de ellos”, declaró la ministra.

Además, la secretaria de Estado señaló que esta condena es “una señal de que el Estado de Chile le está cerrando la puerta por todas las vías a la violencia como forma de procesar los conflictos”.

En este sentido, Tohá se refirió al conflicto chileno-mapuche en la Araucanía, indicando que “está mostrando que hay otros caminos para hacerlo a través de la paz, a través de la institucionalidad, a través del diálogo”.

“El gobierno del Presidente (Gabriel) Boric está combatiendo la violencia en la Macrozona Sur, pero con la misma fuerza está buscando caminos para provocar respuestas a los conflictos que dolorosamente ha arrastrado por décadas, por siglos, esa zona”, insistió.

La situación en la Macrozona Sur

Respecto a la situación en la Macrozona Sur, la ministra Tohá señaló que la detención de Llaitul no ha sido el único “golpe policial contra las orgánicas que desarrollan acciones violentas”, de hecho, apuntó, “prácticamente no hay ninguna orgánica de las que actúan en la Macrozona Sur que no haya tenido importantes golpes policiales, formalizaciones y sentencias a sus líderes y a sus orgánicas”.

Siguiendo esta línea, la autoridad de Gobierno insistió en que el Ejecutivo seguirá impulsando la persecución a grupos radicales de la zona, “particularmente en el horrible homicidio que tuvimos hace pocos días de tres funcionarios de Carabineros en la comuna de Cañete”.

“No es definitivo, porque esta sentencia todavía puede ser objeto de recursos y sabemos que hay mucho trabajo por delante, pero hoy se marca un hito”, agregó.