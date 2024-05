Senador Karim Bianchi asegura que fue abducido y que habló con a una “persona de otro planeta”

En medio de un debate en un programa de televisión, el senador independiente por Magallanes Karim Bianchi afirmó que fue abducido por personas “de otro planeta” en 2012.

Fue en el programa Not News de Vía X, donde el parlamentario indicó que mientras realizaba un viaje a Punta Arenas, vivió una experiencia paranormal donde habría sido llevado por extraterrestres.

“Venía camino de Natales a Punta Arenas, se me acerca una luz que giraba en un platillo, se me apaga el vehículo, venía conversando por teléfono con alguien, se me apaga todo y luego aparezco 200 kilómetros más adelante, y con la persona que estaba hablando le dije ‘ya llegué'”, afirmó.

Luego de aquel episodio, Bianchi dijo que “veía búhos y lechuzas en todas partes”, y que consultó con una “persona experta” en este tipo de situaciones.

“Tenía un significado de que uno veía por el giro del cogote y los ojos. Y me regalaron. Llegó una persona, me regaló un búho. Vi una amiga con una polera de búho”, comentó.

Personas de la NASA y Karim Bianchi

Por otro lado, el senador aseveró que luego de que le ocurriera esto, llegó hasta su oficina una “personas de otro planeta” con documentos secretos de la NASA para entregárselos.

Según el relato de Bianchi, dicha persona era un “viejo pelado, chico”, que le habría expresado que: “usted tiene que difundir el mensaje”.

“Me dijo que era una persona de otro planeta y dado que yo, en vista que había sido abducido, me traía esos documentos. Documentos que aún tengo”, concluyó, sin dar más detalles sobre el hecho.