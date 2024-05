Tribunal absuelve al general (r) Juan Miguel Fuente-Alba y a su esposa por malversación de fondos públicos

“Tengo la convicción que no he cometido ningún delito y en consecuencia vengo con toda tranquilidad a escuchar el veredicto del tribunal”, esas fueron de las primeras palabras del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba al Centro de Justicia, donde se dará el veredicto al juicio oral que se cursa en su contra.

El otrora director de la institución castrense, además, tuvo un tenso cruce con los periodistas que allí lo esperaban, acusándolos de mentir y dar opiniones subjetivas una vez que le preguntaron de dónde salieron los dineros que acumuló durante su cargo como comandante en jefe del Ejército.

“El señor fiscal me acusa de que con 155 millones de pesos ganados como comandante en jefe, no podría tener el patrimonio que le tengo. Pero si yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe. Tenemos 45 años de sociedad conyugal. Y el patrimonio se forma desde que nos casamos, a los 21 años”, agregó el exmilitar.

La decisión del Tribunal

Pese a las diversas acusaciones y pruebas presentadas por el Ministerio Público, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago decidió absolver al exmilitar, acusando una serie de falencias en la investigación de los persecutores.

“Teniendo presente que el juzgador siempre debe hacer inferencias lógicas sustentadas en la suma de indicios que se tengan a la vista para crear convicción sobre la existencia del delito y participación criminal de los acusados solo la conjunción de todos estos indicios puede constituir una prueba indiciaria capaz de desvanecer la presunción la inocencia”, señaló la jueza.

“Si en vez de suma de indicios, se propone por los propios acusadores la resta de algunos de ellos en sus alegatos finales y la propia prueba de cargo depura o filtra progresivamente sus conclusiones en instancias de juicio como sucedió en este caso, consiguientemente se obtiene como resultado que este Tribunal no pueda alcanzar la convicción de condenas, pues quedaron dudas razonables que necesariamente deben ceder en favor de la presunción de inocencia”, zanjó la magistrada.

De esta forma, por unanimidad, el 4 TOP de Santiago determinó absolver a excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa Anita María Pinochet de todos los cargos en su contra presentados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Las juezas que impartieron votaron a favor de dicha sentencia fueron: Carolina Escandón Cox, Carolina Herrera Sabando y Paulina Alejandra Egnem.

De igual manera, el Poder Judicial apuntó a que las pericias presentadas como prueba contaron con una serie de irregularidades, lo que generó que solo existieran indicios de culpabilidad del exmilitar, lo que no logró comprobar los delitos acusados en contra del excomandante en jefe.

Así mismo, se aseguró que las acusaciones sobre el modo de vida ostentoso de Fuente-Alba se desecharon debido a que el antiguo director del Ejército, tenía una serie de inversiones antes de llegar a su cargo.

¿De qué se le acusaba a Fuente-Alba?

El 22 de junio de 2023 comenzó al juicio oral contra el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, pero 13 años antes, el general (R) habría comenzado un sistema para defraudar al Estado.

En concreto, el Ministerio Público culpó al antiguo mandamás del Ejército de utilizar los dineros de los fondos reservados de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) con fines propios, es decir, el militar retirado habría extraído los recursos de su institución que estaban destinados para la defensa nacional para aumentar su patrimonio.

De esta forma, los fiscales indican que entre 2010 y 2016, Fuente-Alba habría lavado activos de un total que se acercan a los 3.500 millones de pesos.

Por ejemplo, en 2014, el por entonces comandante en jefe del Ejército, junto a su esposa, Anita María Pinochet, hija del exdictador Augusto Pinochet, habrían viajado a Punta Cana de “vacaciones”, donde el matrimonio, junto a un hijo, habrían gastado $33.510 dólares con dineros fiscales, haciéndolo pasar por una visita a las tropas chilenas en Haití, donde en realidad, fueron solo una tarde a realizar trabajos diplomáticos.

Además, la pareja habrían viajado a República Dominicana y Miami durante aquel momento, siempre utilizando dineros del Estado.

Pese a todo ello, el Tribunal desestimo estas acusaciones y determinó absolver, además, de todas las medidas cautelares que pesaban en contra de los acusados.