Innovador, experimental y visionario: Los 72 años de David Byrne

En 1974, David Byrne, junto a Chris Frantz y Tina Weymouth, crearon Talking Heads, una de las bandas más importantes en la historia de la música y que revolucionó la industria. Esta fue la primera experiencia artística del músico de orígenes escoceses.

Hoy, Byrne cumple 72 años, donde la mayoría de su vida se ha dedicado a la música, el arte, la literatura y la experimentación.

Junto a su primera banda, se introdujo de lleno a los sonidos new wave y post punk, colándose rápidamente entre los conjuntos más importantes de la década de los 70´ e influenciando a miles de artistas con sus ritmos bailables.

Uno de los mayores éxitos de la banda fue Stop Making Sense en 1984, una película sobre uno de los conciertos del cuarteto —que el año pasado tuvo una reedición—, donde mezclaron lo disco, el pop y sonidos africanos.

Ya en 1988, Talking Head lanzó su último disco: Naked, donde Byrne tomó la mayoría de las decisiones creativas, demostrando cada vez más sus sonidos experimentales.

Byrne y su experimentación en variados artes

Ya entrado en los noventas, la banda se tomó separó, principalmente porque David Byrne había comenzado una carrera en solitario, colaborando y lanzando publicaciones más diversas.

Aunque en los ochenta ya había incursionado en otros proyectos, por ejemplo, en 1981, escribió la partitura de The Catherine Wheel, y viviría la primera colaboración con Brian Eno, en el disco My Life in the Bush of Ghosts.

También se sumergió tempranamente en el mundo cinematográfico, dirigiendo True Stories en 1986 y colaborando con Celia Cruz en la canción Loco de amor para la película Something Wild de Jonathan Demme.

Un año más tarde, fue parte de la música de la cinta El último emperador, donde ganó el premio Óscar a Mejor Banda Sonora.

Además, el teatro fue una de las artes donde Byrne aportó, siendo parte de la música que acompañó las obras de Robert Wilson y muchas otras.

Otra de las grandes facetas de David Byrne es la escritura, ya que ha lanzado más de 10 libros, resaltando el primero de ellos, True Stories (1988) y Diarios de bicicleta de 2009, donde repasa una serie de historias y su activismo ciclista.

Siempre innovador

Desde el distanciamiento con Talking Head, el artista lanzó una serie de álbumes en solista y con destacadas colaboraciones, con Brian Eno, en 1981, el 2009, con Everything That Happens Will Happen Today y en American Utopia (2018), además de Love This Giant (2012) junto a St. Vincent.

Una de sus últimas publicaciones fue en 2022: el libro de arte A History of the World (in Dingbats): Drawings & Word, donde experimenta con pequeños dibujos.