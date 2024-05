El mundo está rendido ante el nuevo álbum de Billie Eilish

Billie Eilish ha sido una de las principales artistas del último tiempo, teniendo un sorpresivo éxito que impactó a todo el mundo, siendo menor de edad, completando diversos éxitos, alcanzando, incluso, dos veces, el Óscar.

Con este historial, y a penas 22 años, su nuevo disco, tenía el gran desafío de estar a la altura de su explosiva carrera y llegando con el éxito de su tema para Barbie: What Was I Made For?, bajo la manga.

Pese a ese contexto, Hit Me Hard and Soft, su tercer disco de estudio, nuevamente puso a Billie Eilish dentro de la lista de éxito, teniendo una gran recepción en el público y la crítica, llegando a ser catalogado como el mejor álbum de la artista por la Rolling Stone.

El disco, de 10 canciones, fluye entre los sonidos más característicos de la música pop de Eilish, son sonidos más pausados y oscuros, combinados con su característica voz suave, pero que no pierde potencia.

Además, hay temas que explota el uso de sintetizadores y efectos como la reverberación que generan un ambiente tenebroso.

El álbum fue producido por su hermano, FINNEAS, con quien ha venido colaborando desde hace bastante tiempo y fue lanzado con dos shows gratuitos llenos en Nueva York y Los Ángeles.

Otras de las novedades que trae Hit Me Hard and Soft es que promete ser un disco totalmente sustentable, ya que todas las ventas físicas del álbum se realizarán con materiales reciclados.