“No le hace bien a la política” y “antipatriota”: Los dardos del Gobierno a los dichos de José Antonio Kast contra el Presidente Boric

“(El Presidente Gabriel Boric) Es un travesti político que prometió que su gobierno sería la tumba del neoliberalismo, y ahora como presidente nos pretende dar cátedra de crecimiento económico y de inversiones”, dijo José Antonio Kast en medio de Europa Viva 24 en Madrid, una conferencia de ultraderecha organizado por el partido VOX, de España.

Además, el líder del Partido Republicano señaló que el mandato del Mandatario, es “el gobierno más fracasado de la historia del país, solo a la altura del de Salvador Allende” y que Boric “hace un par de años estaba en las calles insultando a militares y policías y hoy se arrodilla frente a las viudas de los policías que han asesinado durante su gobierno, eso es hipocresía, travestismo”.

En este sentido, durante esta mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, evitó profundizar en las declaraciones de Kast y apuntó a que “no me gusta entrar en ese debate porque no me parece que sea un lenguaje propio de quienes cumplen funciones públicas, sobre todo de quienes aspiran a conducir el país”.

Además, el socialista declaró que no quería darle importancia a un “lenguaje que no le hace bien a la política” y que “no le resuelve ningún problema a los chilenos, y solo tensiona el ambiente político”. “Los desafíos que tiene el país requieren colaboración, unidad y altura de miras”, cerró.

“Antipatriota”

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, resaltó que las declaraciones de Kast han sido rechazadas transversalmente, lo que “da cuenta del rechazo a esa forma de expresarse hacia un Presidente de la República, el propio Presidente, desde el extranjero”.

“También es claro que estas son las formas de hacer política de la ultraderecha en el mundo. Vemos al principal líder de la ultraderecha hablándole a la ultraderecha del mundo, y hemos visto ese mismo tono y esa misma forma de hacer política en otros liderazgos o movimientos de la ultraderecha”, lanzó Vallejo.

Además, la comunista aseguró que la actitud de José Antonio Kast es “antipatriota”. “No tengo nada más que agregar al respecto”, aseguró Vallejo.

De igual manera, la ministra afirmó que no es comparable estas declaraciones con las críticas que hizo en su momento el Mandatario al actual presidente del directorio de TVN, Francisco VIdal, donde Boric escribió en Twitter: “Que vergüenza las declaraciones de Vidal cuando dice que hay que ‘cerrar los ojos’ cuando se pide plata a empresas como SQM. Travestismo político que da asco”.

“No estamos hablando de un ataque personal, sino de una forma de hacer política, y no estamos hablando de un ataque al Presidente de la República de tu propio país, a quien criticas desde el extranjero”, apuntó Vallejo.