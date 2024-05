Gobernador de Ñuble encara al Gobierno por proceso de vacunación: “No puede decir que los datos son mejores”

La situación es “distinta a los años anteriores”, aseveró el gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo, respecto a los de los contagios por influenza y decesos por lo que ha solicitado hace días que se decrete emergencia sanitaria en la región.

De las cinco muertes que han habido por influenza en la zona, una corresponde a una menor de 6 años -quien fue enviada a su casa pese a sus síntomas- y otra de un joven de 15 años, quien mientras era velado, la PDI llegó al lugar para llevarse el cuerpo.

Esto fue por instrucción de la Fiscalía Regional de Ñuble, luego que abriera una investigación de oficio por las muertes -cuatro de ellas, en el Hospital Herminda Martin de Chillán-. En el caso del joven, la orden es practicarle una autopsia.

Asimismo, el gobernador cuestionó el diagnóstico que hizo ayer la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, quien sostuvo, durante el lanzamiento de puntos de vacunación en el Metro de Santiago, que si bien entendía la preocupación de las autoridades, “en abril de este año el Minsal adoptó de modo preventivo una alerta sanitaria que se extiende para todo el territorio nacional”.

La subsecretaria aseveró que”no hay ninguna sola cifra que respalde decir que hay cierto rezago. Eso no es real, y lo dicen así las cifras objetivas que tenemos de modo transparente para la ciudadanía”.

“Yo no sé los datos que está mirando la subsecretaria. Me encantaría que viniera para acá en estos días para que pudiera constatar la situación que estamos viviendo de saturación de atención en las unidades de emergencia, la baja cantidad de escolares que están asistiendo a clases, y no puede decir que los datos son mejores”, dijo Crisóstomo.