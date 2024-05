“No tenemos ningún control de dónde están”: Ministra Tohá reconoce que hay 28 mil personas con orden de expulsión pendiente

La ministra del Interior, Carolina Tohá habló sobre la situación de las personas que se mantienen en condición irregular en Chile, específicamente, de aquellos que mantienen orden de expulsión pendiente.

Fue en la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el estado de la inteligencia para combatir al crimen organizado en que la secretaria de Estado entregó las cifras de cuántas personas deberían haber sido expulsadas del país.

Si bien, aclaró que el número de cuántas personas tienen orden de expulsión no es fijo, ya que “se van decretando nuevas expulsiones”, Tohá indicó que actualmente “Chile tiene acumuladas 28 mil órdenes de expulsión”.

“Esto tiene una dinámica, no es un stock, es un flujo. Entonces, van entrando nuevos expulsados, van expulsándose personas, pero el ritmo hoy día está lejos de ser suficiente para expulsar todos los expulsados del año e ir acortando el stock acumulado anterior”, detalló la ministra.

Además, la titular de Interior, aseguró de que estas cifras no se acumulan solamente por este Gobierno, sino que “es acumulado por la historia de la historia”, incluso, apuntó, algunas órdenes de expulsión llevan ocho años sin ser ejecutadas.

“Mientras no se ejecute esa expulsión, no tenemos ningún control de dónde están, no sabemos nada de ellos”, dijo la ministra.

Por otro lado, la militante del PPD anunció que el Gobierno presentará un proyecto para “tener un régimen más estricto para controlar a las personas que están con orden de expulsión y que todavía no se ejecuta su expulsión”.