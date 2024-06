“Por primera vez discutimos sin ambigüedad”: Arzobispo Chomalí dice que “presidente ha sincerado” el debate sobre aborto

Diversas reacciones generó el anuncio del proyecto de aborto libre que hizo el presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública, entre ellas, la de la Iglesia Católica en Chile.

“No me sorprendió” el anuncio del Mandatario. Esto, ya que “todo su sector hace mucho tiempo que están promoviendo el aborto libre y, por lo tanto, forma parte de su programa político y él tiene derecho a plantearlo y yo tengo derecho a plantear mi mirada”, afirmó el Arzobispo de Santiago, monseñor Fernando Chomalí, en E mol TV .

“Así se va construyendo una sociedad donde nos escuchamos atentamente y donde espero que la razón prevalezca por sobre la pasión, porque estos temas hay que sacarlos de lo sentimental y llevarlos a las grandes preguntas: qué significaría legalizar el aborto en Chile”, afirmó.

Chomali sostuvo que “es un debate que suscita, sin lugar a duda, mucha pasión, porque al final es un debate cultural que toma lo científico, que toma aspectos filosóficos y por supuesto también aspectos teológicos y va a empezar a a despejar algunas cosas al respecto y ahí se va a tener que centrar el debate”.

“Por primera vez con claridad y sin ambigüedades se sabe lo que estamos discutiendo, porque cuando hablaron del aborto entre causales -de las cuales yo no estoy de acuerdo- se decía que ese era el tema, los tres causales, que no era el aborto libre, yo siempre dije que ese no era el debate y ahora el Presidente lo ha sincerado y creo que eso es muy bueno para el país”, sostuvo.