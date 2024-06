“Una inspiración”: Manuel Pellegrini recibe homenaje en el Congreso por su exitosa carrera internacional

Durante esta jornada, el exfutbolista y actual director técnico nacional, Manuel Pellegrini, fue homenajeado por la Cámara de Diputadas y Diputados en reconocimiento a su exitosa carrera en el extranjero.

El exDT del Real Madrid y Manchester City fue recibido por el Congreso, quien junto a su esposa se ubicó en las galerías el hemiciclo y recibió el aplauso de los parlamentarios presentes en la sesión.

La invitación, que levantó Evópoli, fue aceptada transversalmente por las distintas bancadas, quienes usaron la palabra para enviarles distintos mensajes al estratega, a quienes tildaron como “una inspiración”.

“Se rinde homenaje a alguien que con su trabajo, humildad, profesionalismo, responsabilidad y perseverancia ha dejado una marca imborrable en nuestra historia deportiva. Un chileno que ha obtenido logros deportivos de relevancia mundial y ha ganado el respeto global”.

Uno de los más entusiastas fue el diputador Cristian Tapia (IND-PPD) quien se dirigió a Pellegrini indicando que “hay un tremendo desafío y ojalá que el día de hoy sea el entrenador la selección chilena porque sé que vamos a ser campeones del mundo”, refiriéndose a la deuda de dirigir a la Selección Chilena.

Sobre este tema, el otrora campeón con River Plate, admitió que “Tengo una deuda con Chile, ojalá pueda tener la oportunidad de pagarla en algún momento, pero no me siento 100% culpable de esa deuda, porque no creo tener la preparación para dirigir al fútbol chileno completo a través de la parte técnica, también hay una parte dirigencial, una parte de formación y una serie de conceptos que te llevan a un Mundial”.

“No lo olvidaré”

Por su parte, el entrenador se mostró visiblemente emocionado, y señaló que “para mí era muy importante sentir ese cariño, y la única exigencia que puse fue que fuera absolutamente apolítico”.

“Los que tenemos la oportunidad o fortuna de trabajar en una profesión tan expuesta a la parte pública, creo que la parte político, por lo general, son más conflictos, y es bueno dejarla de lado. Yo siento que represento a Chile. Lo he intentado de hacer durante toda mi carrera, dejar el nombre de Chile lo más alto”, comentó.

De igual manera, le indicó a las diputadas y diputadas que “lo que han hecho no lo olvidaré”.