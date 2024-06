En Chile “no hay persecuciones políticas judiciales”: Presidente Boric se refiere a la prisión preventiva de Daniel Jadue

El presidente Gabriel Boric se refirió a la situación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Capitán Yaber.

“Yo puedo tener una opinión respecto al uso de la prisión preventiva en los últimos años en democracia y cómo ésta se ha utilizado en términos general, no voy a hablar de un caso en específico, pero creo que las instituciones en Chile funcionan y que no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país”, señaló el jefe de Estado en conversación con CNN Radio.

El mandatario reiteró que confía “en el trabajo de la justicia chilena”, afirmando que “en Chile las instituciones funcionan”.

Asimismo, Boric aseveró que Jadue, como cualquier autoridad imputada que esté cursando prisión preventiva debe “defenderse ante la justicia y ahí es donde hay que probar los argumentos, no atacando las instituciones”.

Respecto a su relación con el alcalde de Recoleta, el Mandatario aseguró que tiene “una buena opinión en general de la labor transformadora que llevó adelante Daniel Jadue en Recoleta y del pensar fuera de la caja”.

No obstante, aseguró que no ha conversado con el jefe comunal en el último tiempo. “Tuvimos una actividad a fines del año pasado juntos, he tenido algunas actividades en Recoleta, pero no he tenido comunicación a propósito de este caso porque me parece que como Presidente de la República tengo que ser muy claro en la independencia de los poderes y en no dar señales equívocas en esto”, sostuvo.

El debate sobre el aborto legal

Respecto a las reacciones que ha tenido el anuncio de aborto legal en la Cuenta Pública, el mandatario aseveró que “lo que me sorprende es que haya sorpresa en una causa que ha sido una bandera del mundo progresista, principalmente del movimiento de las mujeres en Chile desde hace muchísimos años”.

“Esto es un compromiso de campaña, era un compromiso de campaña de mi candidatura en su momento y también lo era de la candidatura de Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana. Además, ha sido una bandera que ha levantado desde el día 1 de la democracia los sectores progresistas”, afirmó.

“No creo que a uno se le pueda juzgar por pretender cumplir las convicciones que tiene. Ahora, hay algunos que han dicho que esto podría ser un tema electoral o algo de esas características. En materia de derechos de las mujeres uno no puede andar midiendo lo que hace o no hace por cálculos electorales de corto plazo. Y la verdad es que los debates de estas características, en particular los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, siempre han encontrado una resistencia muy grande por parte de sectores conservadores de la sociedad”, agregó.