Kast responde a Boric: “Jamás hemos intentado derrocar a un Presidente”

Durante esta jornada, y en medio de la gira europea, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la oportunidad de que José Antonio Kast llegue a la presidencia luego del auge de la ultraderecha en Europa.

Al respecto, el Mandatario indicó que “por cierto, que nos preocupa el avance de fuerzas que cuestionan o no valoran, como nosotros, la democracia, que relativizan la importancia de los derechos humanos o que creen que hay ciudadanos de primera o segunda categoría”, aunque declaró que “yo no le tengo miedo a la democracia. Confío en la democracia y en particular en la sabiduría de los pueblos y del pueblo de Chile”.

Ante esto, el fundador del Partido Republicano y excandidato presidencial le respondió al jefe de Estado a través de su cuenta de X, donde escribió que Boric “se equivoca una vez más. La nueva derecha avanza porque tenemos mejores ideas y soluciones para las urgencias de Chile”.

Además, nuevamente atacó al Mandatario, asegurando que “como Presidente fracasó y ha sido incapaz de enfrentar la crisis de seguridad, económica y social que vive el país. Los que gobiernan son ellos y lo hacen muy mal”.

Por otro lado, lanzó dardos a Boric al conglomerado de Gobierno, indicando que “a diferencia de ellos”, “Jamás hemos intentado derrocar a un Presidente, validando la violencia en las calles; ni presentado querellas o acusaciones para destituirlo en tribunales o en el Congreso, como lo hicieron ellos con (Sebastián) Piñera”.