Partido Nacional Libertario: ¿Cuáles son los lineamientos del nuevo partido liderado por Johannes Kaiser?

Durante esta jornada, el diputado Johannes Kaiser dio a conocer su nuevo movimiento tras la renuncia al Partido Republicano. Se trata del Partido Nacional Libertario.

De acuerdo al mismo parlamentario, en su cuenta de X, dicho conglomerado se declara como: “No somos conservadores. Somos reaccionarios. No somos estatistas. Somos libertarios. No somos internacionalistas. Somos soberanistas. No somos corporativistas. Somos libremercadistas”.

Además, el congresista aseguró que en aquel movimiento “creemos en tu derecho a desarrollar tu proyecto de vida en libertad”.

De acuerdo a lo publicado por Radio Bío Bío, el viernes recién pasado más de 120 personas firmaron como miembros fundadores del movimiento que iniciaría este miércoles los trámites necesarios para ser declarado como “partido en formación”.

Los lineamientos del nuevo Partido Nacional Libertario

“Estamos en las próximas horas presentando nuestro estatuto y nuestra declaración de principios ante el Servicio Electoral y a partir del de ese momento empieza la tramitación en el mismo servicio y esperamos conseguir una respuesta positiva muy pronto para poder iniciar el proceso de recolección de firmas”, aseguró Kaiser.

De acuerdo al parlamentario, los lineamientos del partido se basan en la “soberanía nacional y supremacía constitucional”, y que “esto último se debe entender que consideramos que la última decisión en materias de Estado en Chile las debe tomar siempre el pueblo de Chile, y no aceptamos la injerencia de organizaciones internacionales en nuestro territorio y en nuestra vida política interna”.

“Creemos en un Estado pequeño, restringido y con labores esenciales, pero estas labores esenciales bien cumplidas que interfiera lo menos posible en la vida de las personas”, comentó el diputado.

“Nosotros creemos en el respeto irrestricto del proyecto de vida de las personas, en tanto no hubiera los derechos de terceros. Y ahí entra el tercer principio, desde el principio de no agresión. Creemos que tanto el Estado como las personas tienen la obligación de no iniciar una agresión contra terceros, y eso incluye también todo tipo de intento de cercenar sus derechos fundamentales”, agregó Kaiser.