Billie Eilish obtiene nuevo récord en Spotify tras el lanzamiento de su nuevo disco

Recientemente, Billie Eilish lanzó su tercer disco: Hit Me Hard and Soft, que ha tenido un rotundo éxito de ventas y en el streaming, lo que ha generado que la artista vuelva a posicionarse entre las más exitosas del último tiempo.

Desde su debut, con When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, la artista demostró inmediatamente su talento e incluso, antes de llegar a los 18 años, Eilish logró escalar en los ránkings musicales.

Ahora, la joven artista ha vuelto ha posicionarse entre las más escuchadas en el streaming, gracias al éxito que tuvo su más reciente disco. Y es que gracias al disco, se consagró como la artista más joven en la historia en llegar a los 100 millones de reproducciones mensuales en Spotify.

En este sentido, los sorprendentes números en el streaming no son los únicos registros que muestran la categoría de artista que es Billie Eilish, ya que también ostenta ocho canciones que han tenido más de mil millones de oyentes en plataformas digitales.

Así también, desde su irrupción en las primeras planas de la música, la artista, ha tenido más de 40 canciones dentro del Billboard Hot 100 y seis entre los mejores 10.