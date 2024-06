¿Fleetwood Mac llega a su fin?: Stevie Nicks dice que sí

Fleetwood Mac marcó una época, desde los 70, hasta hoy, sus publicaciones siguen inspirando a miles de artistas y continúan siendo escuchados por múltiples generaciones.

Pese a ello, la historia de la banda podría llegar a su punto final. Es más, la mítica cantante de la banda británica, Stevie Nicks, dio luces de que el conjunto no debería volver a reunirse.

La principal razón que dio la artista para dar un cierre a la historia de la agrupación es la muerte de su compañera, Christine McVie, en 2022, tras sufrir un accidente cardiovascular.

Para Nicks, no tiene sentido continuar como Fleetwood Mac, sin la presencia de la guitarrista y cantante. Así lo dejó claro en una entrevista con Mojo.

“Sin Christine, no se puede hacer. No hay posibilidad de volver a unir Fleetwood Mac de ninguna manera. Sin ella, simplemente no podría funcionar”, zanjó la artista que actualmente gira como solista.

Y es que una serie de bandas han debido enfrentarse a este mismo dilema. Algunas han decidido continuar pese a la muerte de uno de sus integrantes, como The Doors, que tras la muerte de Jim Morrison, el grupo intentó seguir, pero sin mucho éxito en el camino.

Aunque también hay otras que sin su rostro principal han decidido terminar con el proyecto, como Nirvana, que sin Kurt Cobain prefirieron dejar de componer como banda.