“No han hecho nada” Matthei lanza duras críticas contra el Gobierno y asegura que hace dos años entregó datos de los asesinos de Ronald Ojeda y el teniente Sánchez

La alcaldesa de Providencia elevó el tono en sus críticas al Gobierno, centrando sus dardos con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esto luego de que la jefa comunal asegurara la semana pasada que “hay bastante evidencia de que ya hay políticos que se financian con platas del narco” y que la “extrema izquierda” debilitó las instituciones para favorecer el crimen organizado.

Frente a esto, desde el gobierno y el Ministerio Público, llamaron a la más posible abanderada de Chile Vamos frente a las próximas elecciones presidenciales a que entregara todos los antecedentes que maneje al respecto.

Tras esto, hoy la edil respondió a las críticas desde el Gobierno, que insinuaron una movida de la alcaldesa pensando en una próxima candidatura presidencial. En medio de una actividad en su comuna, Matthei declaró que hace dos años, le entregó datos de una serie de detenidos ligados al crimen organizado al Ejecutivo, entre ellos, los supuestos asesinos de Ronald Ojeda y el teniente Emanuel Sánchez, pero que desde La Moneda, “no se ha hecho nada respecto a ello”.

Matthei apunta a la labor de Interior

Según la alcaldesa, su Municipio le habría entregado 75 nombres de “motochorros” venezolanos. “Le dijimos de dónde venían los venezolanos. Todos vienen de una misma provincia. Le llevamos todos los antecedentes por escrito, se los entregamos oficialmente”, apuntó Matthei.

Así mismo, la alcaldesa apuntó a que “si no son capaces de hacer nada con respecto de criminales que nosotros habíamos detenido y que les entregamos todos los antecedentes, no vengan hoy día a pedir más datos, si igual no hacen nada con ello”.

“Estos no eran casos de personas en las que haya que probar que se están financiando. Estos eran casos de gente que nosotros habíamos detenido y que teníamos la total certeza. Les entregamos el organigrama completo, hace un año y medio. No hicieron absolutamente nada”, criticó la jefa comunal.

De igual manera, elevó el tono frente a Monsalve y llamó a dejar “la farsa”, ya que “acá el crimen organizado ha penetrado en Chile. Nosotros tenemos que poner toda la fuerza de manera conjunta. No convirtamos esto en un tema entre gobierno y oposición. No convirtamos esto en una mentira”.

“Si realmente queremos ganarle la mano a los narcotraficantes, yo lo único que pido es que actuemos con cordura. Actuemos con responsabilidad. Y cuando llevamos realmente los nombres y los apellidos, y las fotos y la organización y los videos, se haga algo. En vez de estar pidiendo después cosas que es solamente una crítica política”, declaró.

Polémica por el secreto bancario

Por otro lado, Monsalve señaló que una de las vías para contrarrestar el crimen organizado es el levantamiento del secreto bancario, algo que, de acuerdo al subsecretario, se ha opuesto la oposición.

En este sentido, la alcaldesa aseguró que desde su sector están disponibles para avanzar en esta materia, pero que no confían en la labor del Servicio de Impuestos Internos, ya que está controlado por el Gobierno de turno.

“Nosotros estamos dispuestos a levantar el secreto bancario, pero no se lo vamos a dar a un director del Servicio de Impuesto Interno que pueda hacer lo que quiere. Y que si no hace lo que le gusta al gobierno, lo remueven”, dijo.

“¿A quién cree usted que va a fiscalizar con el tema del secreto bancario el director del Servicio de Impuesto Interno? Obviamente que a puros de la oposición. Entonces, si ellos están dispuestos a tener un gobierno corporativo decente en Chile, como lo son en los países de la OCDE, naturalmente estamos dispuestos a levantar el secreto bancario. Pero a un señor que si hace algo que no le gusta al gobierno, lo remueven al día siguiente, no le vamos a dar esa facultad”, agregó.