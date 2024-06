Pese a los dichos de la directora del INDH: Diputados que acusaron a Piñera aseguran que hubo “crímenes de lesa humanidad” durante el Estallido Social

“No hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos porque para que se dé la sistematicidad tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos del Estado, instituciones del Estado”, aseguró la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, en Estado Nacional.

Si bien desde 2019, el anterior director del INDH, Sergio Micco (ex DC, hoy militante de Amarillos) defendía minoritariamente que tras el estallido no hubo acciones sistemáticas, su visión siempre fue aislada.

En la acusación presentada contar el ex presidente Sebastián Piñera en noviembre de 2019, la primera causal sostuvo que el ex mandatario consintió “en que las fuerzas armadas y de orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada”.

En conversación con La Tercera, el diputado Tomás Hirsch (presidente de Acción Humanista), quien fue uno de los 10 acusadores del ex mandatario, sostuvo que “no me cabe ninguna duda que, durante el estallido, el gobierno de Piñera violó los derechos humanos. Y tal como dije en esa época creo que fue una violación sistemática y generalizada”.

“Cuando hay más de 400 personas a las que se les dispara a los ojos, dejando incluso a dos de ellas ciegas, cuando hay decenas de denuncias de torturas, vejaciones, disparos, amenazas, detenciones arbitrarias, todo esto en un contexto en que el Presidente (Piñera) le declara la guerra al pueblo, no cabía otra cosa que acusarlo constitucionalmente. Si a eso se agrega que aún no se condena a la mayoría de los responsables de esas violaciones, se configura un cuadro de impunidad que me parece tremendamente grave. Por tanto, me parece insólito que ahora la discusión se centre en las palabras de la directora del INDH, en vez de en la necesaria justicia”, añadió el legislador oficialista.

La diputada Claudia Mix, actual jefa de bancada del Frente Amplio, quien fue otra de las impulsoras de la primera acusación contra Piñera, señaló que “reconocer que sí hubo violaciones a los DD.HH. durante el estallido social en Chile es lo más importante. Tratar de minimizar su carácter no absuelve de ninguna manera la responsabilidad de las autoridades a cargo, ni contradice su condición de delitos de lesa humanidad”.

Mix mencionó que el Artículo 7° del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, que señala que se entenderá como “crimen de lesa humanidad” cuando existe “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”

La diputada Gael Yeomans (Frente Amplio), otra de las legisladoras que suscribió la presentación, expresó que “se está centrando la discusión en un solo aspecto, en un término en particular (sistemático), cuando todos los organismos nacionales e internacionales acreditaron violaciones generalizadas a los DD.HH., las que, además, y tal como expuso la propia directora del INDH, también pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.