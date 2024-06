“Listo para asumir el lugar que me corresponde al recuperar mi libertad”: La carta de Jadue desde la cárcel

“El compañero Presidente, como le llamaba amorosamente su pueblo, Salvador Allende, encabezó un largo proceso de construcción de un movimiento popular auténtico, internacionalista y solidario, que se abrió camino en múltiples luchas que lograron su mayor objetivo con el gobierno de la Unidad Popular del cual fue su presidente”, continúa la carta del edil que envió desde el Anexo Capitán Yáber donde cumple la medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo sostuvo que el ex mandatario :“Abrió camino y grandes reformas sociales y políticas, manteniendo siempre el propósito de conquistar el socialismo para Chile y su pueblo”.

De acuerdo a Jadue, Allende “siempre tuvo la convicción de que las causas populares y revolucionarias en todo el mundo eran y siguen siendo causas propias y su internacionalismo y el anti imperialismo se expresó aún en los momentos más adversos”.

Para después señalar que “Salvador Allende vive y vivirá por siempre en quienes seguimos comprometidos con las transformaciones sociales en beneficio de nuestro pueblo. Su proyecto está inconcluso, no derrotado, y será el pueblo de Chile el que sabrá abrirle camino, más temprano que tarde”.

“Convencido de un pronto reencuentro, agradecido del cariño y el apoyo de tantas y tantos, con la misma fuerza de siempre y listo para asumir el lugar que me corresponde al recuperar mi libertad, les envío un abrazo fraterno y comprometido”, cierra.