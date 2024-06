“Nunca se me dijo que estaba ad portas de una situación que iba a concluir con mi salida”: Juan Andrés Lagos sobre su remoción del gobierno

“A mí nunca se me dijo que estaba ad portas de una situación que iba a concluir con mi salida. Eso no se me dijo”, sostuvo a Juan Andrés Lagos tras ser removidos de asesor de la Subsecretaría del Interior.

Los motivos de su salida fueron por supuestas diferencias de Lagos con la cartera encabezada por la ministra Carolina Tohá respecto a determinados temas de contingencia, como la situación en Venezuela y el crimen de Ronald Ojeda, su “solidaridad” con Daniel Jadue y una demanda de salida parte de abanderados de Socialismo Democrático.

Sin embargo, en entrevista con Radio Nuevo Mundo, el ahora ex asesor descartó dichas situaciones e indicó que esos argumentos están basados en una persecución mediática de La Tercera, Radio Bío-Bío, El Mercurio, e incluso, Ex-Ante, lo cual se habría potenciado con presiones al presidente Gabriel Boric por parte de personeros políticos de oposición, entre ellos, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).

“Para ser estrictamente riguroso, yo en las semanas pasadas tuve intercambio, a propósito de esta presión que se generó y se venía generando desde la derecha. Incluso, ahí se hizo todo un procedimiento de trabajo para que toda esta presión no dañara el trabajo de la subsecretaría, en particular”, comentó.

Lagos aseguró que ni el presidente del PC, Lautaro Carmona, estaba enterado de la situación: “Él participa en reuniones de La Moneda semanalmente, y tampoco tuvo la información”.

Asimismo, destacó que “a mí francamente me tiene la conciencia súper tranquila de lo que yo he hecho, porque mi evaluación de lo que yo he hecho está, no digo, ni siquiera en una parte, pero está en lo que hace la subsecretaría, en los resultados. En las visiones y tareas”

“Yo he sido parte de un equipo de trabajo y en lo que me he concentrado es en el tema de cómo enfrentar el crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico. También los incendios, me metí ahí con mucha fuerza”, agregó.