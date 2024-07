Procedimientos policiales “necesitan ser mejorados”: Juan Andrés Lagos se refiere al allanamiento en Villa Francia

Este martes, el integrante de la comisión política del Partido Comunista (PC), Juan Andrés Lagos, criticó el allanamiento que se llevó a cabo este fin de semana en la Villa Francia por el OS9 de Carabineros.

En un panel de conversación de la Radio Universidad de Chile, el ex asesor de la subsecretaría del Interior se sumó a esas críticas. “Yo hace más de 20 años vengo trabajando en los temas de seguridad pública, particularmente crimen organizado y narcotráfico, y yo creo que aquí la elite sistémica y transversal se ha demorado enormemente para enfrentar esos fenómenos y esos flagelos”, comenzó diciendo Lagos.

Asimismo, sostuvo que “los procedimientos policiales en este país, lo vengo planteando hace mucho tiempo, desde el punto de vista de su efectividad, necesitan ser mejorados enormemente”.

Lagos aseguró que la radio Villa Francia “no tiene candado, no tiene reja, y entra cualquiera. O sea, no hay algún tipo de procedimiento eficaz”.

Respecto al arsenal que fue encontrado en la radio comunitaria, según lo señalado por la ministra Interior, Carolina Tohá, además de las policías, Lagos dijo: “Si es que hay antecedentes respecto de lo que dice la ministra que se encontró, no hay procedimientos que impliquen efectivamente hacer con eficacia lo que se busca lograr”.

“No quiero decirlo con engreimiento, pero a mí no me vengan a decir de que aquí la única forma de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero es de esa manera, porque yo vengo a 80 informes desde que fui asesor del subsecretario (Manuel) Monsalve, donde hice propuestas y que no solamente tienen que ver conmigo, porque yo trabajo con redes, con equipo, no necesariamente de esa instancia, a propósito de la necesidad de la eficacia para enfrentar estos flagelos”, cerró.