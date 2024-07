“Estamos secuestrados por las AFP”: Vallejo respalda a ministra Jara y apunta contra las aseguradoras por su oposición a la reforma de pensiones

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la discusión sobre la reforma de pensiones que impulsa el Ejecutivo y el rol de las Aseguradoras de Fondo de Pensiones (AFP) en esta materia.

Al respecto, la vocera de Gobierno habló sobre los dichos de la ministra del Trabajo, Jannette Jara, quien en CNN aseguró que “las AFP se han opuesto a todos los cambios en el país y los han trabado. No han jugado aquí un rol neutro. Y la dificultad de tener una empresa que tiene tanto poder económico se expresa en que esta reforma lleva más de 10 años tratando de sacarse adelante. No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico en función de sus intereses exclusivos y no de los pensionados”.

Al respecto, la comunista respaldó a Jara coincidiendo en su análisis y agregando en Radio Futuro que las aseguradoras “han sido las principales opositoras a los cambios al sistema de pensiones e incluso han financiado campañas contra una reforma de pensiones en Chile”.

“Eso lo hemos visto en prácticamente todos los medios de comunicación donde se escuchan las campañas pagadas por la AFP. Y eso ha sido una injerencia en el debate político de parte de un grupo económico”, apuntó.

Los dardos del Gobierno a las AFP

En este sentido, la ministra señaló que si bien, la publicidad de las AFP es legal, pero “no es prudente ni ético es que un grupo económico esté haciendo campaña política contra una reforma que debe definirse finalmente en el poder civil y en el parlamento”.

De igual manera, la secretaria de Estado descartó que estas críticas afectaran las negociaciones de la reforma “porque la negociación es con los parlamentarios y los equipos técnicos, no con las AFP”.

Además, Vallejo apuntó a que “estamos hoy día secuestrados por las AFP. Y ellas son las principales opositoras de una reforma, que hacen campaña permanentemente diciendo que nada de los aportes de los empleadores, que hoy día ellos ni siquiera administran, sino que la eventualidad que existe ese aporte, no puede ir nada a poder aumentar las pensiones a los actuales jubilados”.