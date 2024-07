Blur publica un nuevo adelanto de To The End, el documental que muestra la reunión de la banda

Damon Albarn, Alex James, Dave Rowntree y Graham Coxon, están a punto de subirse al escenario de Wembley, en uno de los conciertos más esperado desde el regreso de los británicos. Se puede sentir los gritos de los fanáticos y el ansia de los músicos.

Todo este registro se puede ver en un nuevo adelanto de To The End. A film about Blur, el documental de la mítica banda de britpop que se centra en la vuelta a los escenarios de la banda.

En el mencionado registro, además, se puede escuchar la voz de Albarn, quien habla sobre los sentimientos previos al concierto y sus emociones.

“No permito que esto me afecte porque acepto que si mi voz no puede cantar todas esas canciones, entonces así son las cosas. Si fuera realmente neurótico con cosas como esa, me estaría cagando”, se puede escuchar en las confesiones del artista.

De igual manera, Graham Coxon también se confiesa en el fragmento: “escribimos estas canciones en el estudio de la madre de Damon, y ahora 35 años después las cantaremos ante 80.000 personas”.

Por otro lado, el registro completo de aquel concierto también será lanzado en la pantalla grande bajo el nombre Blur: Live at Wembley Stadium, el cual se publicará el 6 de septiembre en el Reino Unido e Irlanda.