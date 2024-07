“Eligió quedarse con mi abusador”: Hija menor de Alice Munro confesó que fue abusada sexualmente de su padrastro y que la escritora sabía

Una de las hijas de la galardonada escritora canadiense, Alice Munro, fallecida en mayo de este año, confesó que fue abusada sexualmente por la pareja de la ganadora del Nobel de Literatura durante su infancia.

Además, Andrea Robin Skinner, reveló que su madre sabía de esta situación, sin embargo, decidió mantener su relación con Gerald Fremlin. y protegerlo.

En un artículo publicado en el medio local The Toronto Star, la mujer aseguró que los abusos comenzaron cuando ella tenía 9 años y el hombre, más de 50.

Aquel suceso habría pasado en 1976, cuando visitó a su madre en la casa de Fremlin, con quien se había casado luego de separarse de su papá.

Tras esto, la niña le habría contado del episodio a su padre y su madrastra, pero que ambos no le dieron mayor importancia a la situación y le dijeron que no le contarían a Munro.

Pero la situación no fue un caso aislado, ya que de acuerdo al relato de Andrea Robin Skinner, su padrastro habría abusado sexualmente de ella hasta entrada su adolescencia. Además, el hombre solía mostrarle sus genitales, le hacía bromas de contenido sexual e incluso hablaba de la vida sexual de su mamá.

La confesión a Alice Munro

De acuerdo al relato de la mujer, estos abusos en su contra le generaron una serie de problemas de salud, hasta que en 1992 decidió contarle a su madre, quien habría reaccionado “como si le hubiera contado una infidelidad”, dijo.

“Ella dijo que le había ‘dicho demasiado tarde’, que lo amaba demasiado y que nuestra cultura misógina era a lo que debía culpar si esperaba que ella negara sus propias necesidades, se sacrificara por sus hijos y compensara los fracasos de los hombres. Ella insistió en que lo que había sucedido era entre mi padrastro y yo”, señaló Andrea en su escrito.

Tras dicha respuesta, decidió alejarse de su madre, quien, si bien dejó a Fremlin por un tiempo, pasados los meses regresó con él.

Por su parte, el hombre confesó que las acusaciones de la mujer eran ciertas mediante cartas que envió a la familia, pero la culpabilizó a ella de la situación.

“Eligió quedarse con mi abusador y protegerlo”

A pesar de esto, la escritora decidió no alejarse de Fremlin, e incluso, en 2005 llegó a elogiarlo en el The New York Times, lo que desató la indignación de Andrea Robin Skinner.

Producto de esto, la mujer presentó las cartas de su abusador ante la Policía de Ontario. Pese a als confesiones de Fremlin, este fue declarado culpable de un cargo de agresión indecente y solo recibió una condena de dos años de libertad condicional.

Así las cosas, la ganadora del premio Nobel se mantuvo al lado del hombre hasta 2013, cuando él falleció.

“Lo que quería era algún registro de la verdad, alguna prueba pública de que no merecía lo que me había pasado. También quería que esta historia, mi historia, formara parte de las historias que la gente cuenta sobre mi madre, que confrontada con la verdad de lo que había sucedido, eligió quedarse con mi abusador y protegerlo”, escribió Andrea Robin Skinner en su confesión pública.