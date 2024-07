Elon Musk tiene un plan para colonizar Marte: Buscaría “sembrar” humanos en el planeta y crear su propia especie

Elon Musk sigue generando polémica. Esta vez por uno de sus más controversiales planes: llegar a Marte, algo para lo que ha evocado todos sus esfuerzos en SpaceX.

Pero, ahora el magnate quiere ir más lejos, y derechamente colonizar el planta rojo, por lo que comunicó a todos sus trabajadores que se prepararan para que iniciaran una misión para llegar hasta aquel planeta.

En este sentido, uno de los principales objetivos de este proyecto es saber si los seres humanos pueden reproducirse en Marte, algo que, de acuerdo al The New York Times, el magnate ofrecería su propio esperma para experimentarlo.

En concreto, los empleadores de Musk estarían trabajando en planes para realizar hábitats en forma de cúpula con materiales que podrían ser útiles en Marte, trajes espaciales y reuniones con médicos para determinar si es que los humanos pueden tener hijos in situ allí.

Los planes de Elon Musk para llegar a Marte

Si bien ningún humano ha logrado llegar a Marte, debido a su ambiente que ha hecho casi imposible poder depositar humanos allí, al multimillonario parece importarle poco y espera llegar al planeta en 20 años más, aunque los científicos calculan que se requieren entre 40 y 100 años para concretarlo.

Pero para eso, el creador de Tesla estaría invirtiendo muchísimo dinero para concretar su deseo, llegando a utilizar todas sus empresas para este plan, incluso X (ex Twitter), aplicación que llegaría a usarse para “probar cómo podría funcionar en Marte un gobierno dirigido por ciudadanos”.

Así las cosas, el medio antes mencionado apunta a que hay un calendario “agresivo”, en el que los trabajadores deben seguir para concretar el proyecto. Además, señalaron que usarían Starship, para llegar a Marte e instalarse en aquel planeta, pudiendo llevar 100 personas cada dos años, en viajes que duraría 6 meses según SpaceX y 9 de acuerdo a la NASA.

Una de las técnicas que estaría pensando Musk para sobrevivir en Marte, es la recolección de hielo para hacer agua, y llegar a una población con “cría selectiva”, es decir, una especie de personas “diseñadas” para vivir en el planeta rojo.

Para esto, el magnate buscaría crear un sol artificial para calentar el planeta y aumentar las bajas temperaturas. a través de explosiones termonucleares. Con esto, también podría instalar paneles solares para generar energía.

Pero Musk iría más allá y su intención final sería instalar una ciudad completa en Marte, con los atractivos que ya existen en la Tierra. De hecho, se ha llegado a comentar que el empresario quisiera morir ahí.