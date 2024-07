Bloquear en WhatsApp y otras redes sociales ayuda a la salud mental

Desde masificación, en las últimas décadas, las redes sociales han cambiado —casi por completo— la manera de relacionarse entre las personas, muchas veces ayudando las relaciones, pero también complicándolas.

Es por eso que en muchas ocasiones, los usuarios deben enfrentarse permanentemente a imágenes o publicaciones de ex parejas o amigos, con los que ya no quieren relacionarse, debido a que los afectan en su salud mental.

Así, en ocasiones aparece la opción de bloquear a las personas en Instagram, Facebook o WhatsApp, y pese a las complejidades que podrían rodearlo, expertos señalan que realizar esto, puede ayudar a superar episodios negativos.

Una de las principales consecuencias de esto es que no saldrán publicaciones de algo que no quieren ver los usuarios, es por eso que, al bloquear, se deja de ver algo que no es agradable.

“El bloqueo es la primera norma de autorrespeto para que no te hagan daño. Bloquear es una forma de autocuidado”, señaló Lara Ferreiro, psicóloga de Ashley Madison, según recoge El País.

“Ver a la persona constantemente puede hacer que se sienta una falsa sensación de cercanía que no ayuda si lo que se pretende es romper el vínculo emocional. En estos casos, puede ser interesante comentarle a la otra persona la necesidad del bloqueo, para que no lo sienta como un ataque”, aseguró la psicóloga y sexóloga Arola Poch, según el medio español.

Lo negativo de las redes sociales

Pero el tratar de borrar un pasado no sería el único motivo que tienen las personas para tomar esta drástica medida. El evitar la toxicidad de las redes sociales también estaría detrás de los bloqueos.

Evitar ver comentarios negativos o irritantes es una de las causas para bloquear usuarios que esparcen odio, comentarios contrarios a los gustos musicales o ideológicos.

“La toxicidad es un resultado natural de las discusiones online, independientemente de la plataforma”, advirtió al medio antes mencionado Walter Quattrociocchi, profesor de la Universidad de La Sapienza de Roma, autor de un estudio que analizó las interacciones en RR.SS.

De igual manera, esta herramienta es una manera de poner límites en un mundo virtual donde se expone la vida privada, teniendo la posibilidad de elegir quién puede ver tus publicaciones y quién no.

Las precauciones a la hora de bloquear

Por otro lado, expertos advierten que bloquear personas debe hacerse con cuidado y nunca buscando dañar a alguien. En este sentido, Ferreiro apunta a mantener la responsabilidad afectiva en todo momento o evitar un “castigo del silencio”.

“Quien bloquea para intentar evitar conflictos, ve en el bloqueo una solución exprés. Bloquear sirve para protegerse de ciertas situaciones, pero no hay que hacerlo como castigo o como algo impulsivo, pues ha de ser algo meditado y calculado. Además, quien es bloqueado, en el caso de que más tarde sea desbloqueado, tendrá un resentimiento anclado”, señala.

Siguiendo esta línea, hay otras alternativas a una decisión tan drástica como el bloqueo, como el silenciar, que es una medida que permite retractarse más fácilmente y que evita que la otra persona se entere, lo que, a su vez, disminuye la posibilidad de que haya conflictos.

“Puede servir como válvula de escape durante un tiempo y luego, revertir la situación. Podríamos llamarlo ‘tomarnos un descanso’. Alguien está saturado por otra persona o por su contenido y para evitar el enfrentamiento personal, le silencia o bloquea durante un tiempo, hasta que pase esa situación”, señaló el consultor de redes sociales, Sergio Magán, de acuerdo a lo publicado por El País.