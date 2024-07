“No le voy a pedir la renuncia a nadie porque me lo pida la UDI”: Presidente Boric se refirió a ola de crímenes que han dejado 15 fallecidos en cuatro días

En un punto de prensa improvisado, el Presidente Gabriel Boric se refirió a los últimos crímenes masivos que han ocurrido en la Región Metropolitana. Cuádruple asesinato en Quilicura y quíntuple en Lampa son algunos de ellos.

Refiriéndose al último de la ola que se vivió en cuatro días, el Mandatario expresó: “este hecho es gravísimo y de la mayor consternación. Quiero ser muy claro en que acá desde el Estado de Chile no vamos a permitir que el crimen organizado nos gane la batalla”.

Agregando que “como gobierno no somos indiferentes a aquello. Estamos trabajando firmemente con todas las instituciones del Estado, no solamente para encontrarlos, como lo hemos hecho en conjunto con las policías y organismos internacionales, como por ejemplo a propósito de la detención de uno de los homicidas del teniente Ronald Ojeda, sino que también para cortarle las alas al crimen organizado siguiendo la ruta del dinero, decomisando sus especies y asestando diferentes golpes recuperando distintos espacios públicos que han sido tomados por estas bandas”.

Frente a estos últimos hechos, la oposición ha pedido la renuncia de la ministra de Interior, Carolina Tohá, ante lo cual el Presidente fue enfático al decir: “Permítanme decirle algo muy claro a la oposición: acá habemos algunos que estamos trabajando permanentemente por esto. Ante las peticiones absurdas de renuncia que algunos parlamentarios están haciendo llegar por redes sociales o comunicados, les digo no, señores, acá el gobierno está trabajando”.

Afirmando: “habemos algunos que estamos aportando para una solución mientras otros tratan de aportillar y generar diferencias en la sociedad chilena. Esa miopía política, de tratar de dividir cuando para enfrentar al crimen organizado tenemos que estar unidos, tarde o temprano nos va a pasar factura”.

Enfatizando: “Yo no le voy a pedir la renuncia a nadie porque me lo pida la UDI. Que eso les quede absolutamente claro. Así que gasten sus energías en colaborar, en trabajar en conjunto, en sacar adelante el fast track de seguridad 2.0 que acordamos con el Congreso Nacional y el Ejecutivo, en sacar adelante el pacto fiscal para poder de una vez por todas, por ejemplo, levantar el secreto bancario y seguir la ruta del dinero de los narcos, para poder tener recursos y seguir fortaleciendo las policías como lo hemos hecho durante nuestro gobierno, si no, pregúntenle a Carabineros, cómo ha sido el trabajo que han llevado adelante con las actuales autoridades del Ministerio del Interior”.

Concluyendo: “ante esta grave situación dejemos de lado el oportunismo y el cálculo político pequeño (…). Los chilenos y chilenas quieren a su clase dirigente unida para vencer al narcotráfico y al crimen organizado. Para peleas chicas, al menos, yo no estoy”.