“La experiencia comparada no es positiva”: Presidente Boric se refiere al Estado de Sitio y vuelve a criticar a la oposición

El presidente Gabriel Boric, en medio de su gira a Paraguay, se refirió a la petición de una serie de parlamentarios -gran parte de ellos oficialistas- de decretar Estado de Sitio en la Región Metropolitana luego de una serie de homicidios en estas últimas semanas.

Al respecto, el Mandatario señaló que “hemos visto la experiencia comparada respecto a lo que significa involucrar a Fuerzas Armadas que no están preparadas para esto en particular en zonas urbanas. La experiencia comparada no es positiva”.

Pese a ello, el jefe de Estado aseguró que “yo no descarto ninguna herramienta constitucional”, indicando que “lo que importa en estos casos es que las herramientas que tengamos den resultados”.

En este sentido, el Presidente reconoció que “las herramientas que actualmente se han utilizado en la Región Metropolitana no han tenido los resultados esperados. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia nuevas medidas”.

“En Chile, en la gran mayoría de las regiones, tal como se constató con los datos, los datos unificados de las policías que se presentaron, si mal no recuerdo, el mes pasado, se ha logrado disminuir la tasa de homicidios, una tendencia que no sucedía desde hace por lo menos cinco años. Y a nivel nacional, estas disminuyeron en el orden de un 6%. Sin embargo, esto no ha sido así en la Región Metropolitana. Y en la Región Metropolitana existe un problema grave que no desconocemos, nos preocupa y nos ocupa”, profundizó.

Boric reitera sus críticas a la oposición

Por otro lado, Boric criticó la “creatividad de las redes sociales”, que “no ayuda a solucionar los problemas”.

“Las peticiones de renuncia no ayudan a solucionar los problemas. Lo que tenemos que hacer es fortalecer más a nuestras policías, como lo hemos venido haciendo desde el gobierno”, apuntó.

Siguiendo esta línea, el jefe de Estado, aseguró que el momento que vive el país “requiere la unidad de todas las fuerzas políticas y de todas las fuerzas sociales”.

Además, el Presidente declaró que seguirán trabajando “unidos y en función de la evidencia, no en función de quién hace la propuesta más alta, más contestataria, la propuesta más radical”.

“Lo importante son medidas que den resultados y el fortalecimiento de las policías, el incremento de la dotación, el centrar nuestros esfuerzos en desbaratar a estas bandas es donde está puesta nuestra energía, nuestro esfuerzo”, dijo.