“El legado de Joe Biden no tiene comparación”: Kamala Harris hace su primera aparición como precandidata

Kamala Harris hizo este lunes su primera aparición luego de que el fin de semana, Joe Biden, actual Presidente de Estados Unidos, se bajara de la carrera por la reelección luego de semanas de cuestionamientos sobre si realmente estaba preparado para ser candidato.

Mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, el mandatario indicó que “a sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”.

Reemplazando a Biden quien aún está con Covid, Harris tuvo las mejores palabras hacia Biden expresando que “el legado y los logros de Joe Biden no tiene comparación en la historia moderna”, agregando que “en un mandato, ya ha superado el legado de la mayoría de los presidentes que han cumplido dos legislaturas”.

Kamala Harris tells the audience they can clap for Joe Biden’s failed record

