¿Cómo será el operativo para el regreso de chilenos de Venezuela?

Luego de que el régimen de Nicolás Maduro anunciara el retiro de todo el personal diplomático de los países latinoamericanos y centroamericanos que cuestionaron los resultados de las elecciones del domingo pasado, el ministro (s) de Interior, Manuel Monsalve, tuvo una serie de reuniones para activar el protocolo que permita traer de regreso a la delegación chilena en Venezuela.

Siendo además, que según indicó el viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, Rander Peña, tanto la delegación chilena como las de Argentina, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Perú y Uurguay; tienen 72 horas para abandonar el país.

De acuerdo a lo anunciado por la ministra (s) de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente: “Hemos estado en permanente conversación con el embajador Gazmuri y con el equipo para generar las condiciones para que ellos puedan salir de manera adecuada de la embajada”, quien detalló que se espera que los representantes puedan regresar a Chile a más tardar este viernes, en un vuelo comercial.

Y detalló que, a pesar de esta situación, “la embajada no se cierra”: “Lo que se retira es el personal diplomático y va a estar el equipo de contratos locales que está ya funcionando. Eso va a significar que vamos a tener la posibilidad de hacer algunas atenciones consulares en nuestra representación diplomática allá”.

¿Qué pasa con los venezolanos residentes en Chile?

Pero este no es el único frente abierto. También hay que resolver cuál será la situación de los cerca de 700 mil venezolanos que residen en Chile, que, como expresó de la Fuente: “Se van a quedar sin la posibilidad de hacer trámites a nivel presencial porque el equipo de la embajada de Venezuela acá se retira y no vamos a tener, por lo tanto, la posibilidad de que ellos puedan recibir asistencia. Sin perjuicio de eso, hay algunos trámites que todavía se pueden hacer vía telemática y hay posibilidades de hacer trámites digitales. Pero esperamos que esta medida no afecte de manera sustantiva a los más de 500 a 700 mil ciudadanos venezolanos que viven acá. Hay personas que están hoy en día con los permisos regulares y hay personas también que están en situación irregular”.

¿Qué sucederá con las expulsiones?

Como expresó el director de Migraciones, Luis Thayer, con la decisión de Maduro “efectivamente se complejiza el tema de las expulsiones, pero se está haciendo todo lo posible para que esa dificultad sea subsanada y estos procesos se puedan seguir materializando”.

Agregando que, aunque la embajada de Venezuela esté cerrada en el país, los venezolanos pueden salir de Chile con su pasaporte vencido e “independiente de su situación migratoria”.