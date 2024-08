Simone Biles busca hacer historia en los Juegos Olímpicos: Competirá por su tercer oro en París 2024

Cada vez que Simone Biles pisa el Bercy Arena —donde se realizan las competencias de gimnasia en París 2024— todo el mundo pone los ojos sobre la estadounidense.

Y es que con sus increíbles rutinas, la gimnasta se ha ganado un lugar como una de las mejores deportistas de lo que va de los Juegos Olímpicos ganando, hasta ahora, dos medallas de oro.

Pero la meta parece aún bastante lejos para lo que espera entregar Biles, ya que la estrella de la gimnasia mundial buscará estirar su dominio en la categoría e intentará colgarse su tercera presea dorada en suelos parisinos y su séptima en JJ.OO.

Este sábado la norteamericana irá por una nueva medalla en la final de salto, donde su mayor rival será la brasileña Rebeca Andrade, con quien ya se ha enfrentado en París, llenándola de “estrés”, según confesó la misma Biles.

“Significa muchísimo para mí y es una locura. No quiero competir con Rebecca. No más. Estoy cansada como si ella estuviera demasiado cerca. Nunca he tenido una atleta tan cerca”, señaló este viernes.

Pero la sudamericana también extremará sus recursos para aguar la fiesta de la estadounidense, ya que se espera que Andrade estrene el salto Yurchenko con triple giro, con el que intentará arrebatarle el oro a Biles.

Al menos, en el papel, la brasileña tiene con qué pelearle el primer lugar a la multicampeona olímpica. En el año pasado, la representante de Brasil superó a la norteamericana en el campeonato mundial, superándola por dos décimas de punto.

La marca a la que apunta Simone Biles

Lo cierto es que la mujer de 27 años va por todo, es por eso que competirá en el salto de caballete individual, barras asimétricas, barras de equilibrio y ejercicios de suelo.

En caso de conseguir una medalla en al menos tres de estas competiciones —como se espera— ya estará en la historia de los Juegos Olímpicos, ya que se convertiría en la tercera mujer con 10 medallas olímpicas, aunque también es muy probable que rompa dicho registro.