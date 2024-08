Elecciones en Venezuela: Centro Carter confirma a Edmundo González como ganador y descarta hackeo

Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación del Centro Carter, después de realizar una auditoría a las elecciones en Venezuela, en las que se dio como ganador a Nicolás Maduro, confirmó que el ganador verdaderamente fue Edmundo González.

Como expresó Lincoln a AFP, el Centro Carter ha “analizado los números” disponibles, junto a otras organizaciones y universidades, y “confirma a Edmundo González Urrutia como el ganador con más del 60%” de los votos”.

Además, descartó que existiera un hackeo al sistema electoral como afirmaron desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) para justificar el retraso en la entrega de los resultados. Como dijo Lincoln, las “empresas monitorean y saben cuándo hay denegaciones de servicio (hackeos) y no hubo una esa noche”. Agregando que “la transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido data”.

Recordemos que el Centro Carter fue invitado por el CNE de Venezuela a observar los comicios desarrollados el pasado 28 de julio y que, los datos entregados por ellos, distan completamente de los analizados por la entidad.

La CNE publicó que Maduro ganó con un 52% de los votos mientras que González habría obtenido un 43%. La oposición dice que ganó González con un 67%.