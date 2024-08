“Esta medalla es de todos ustedes”: Francisca Crovetto y Yasmani Acosta son recibidos por una multitud en La Moneda

Pasado el mediodía, Francisca Crovetto y Yasmani Acosta, medalla de oro y plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, arribaron a La Moneda, donde se reunieron con el Presidente Gabriel Boric y fueron recibidos por una gran cantidad de personas.

En la instancia, los deportistas sostuvieron una reunión con el Mandatario, y aprovecharon de saludar a las personas que se apostaron en la Plaza de la Constitución que fueron a darle su bienvenida luego de sus históricas actuaciones en París.

Por su parte, el luchador Yasmani Acosta, expresó que “desde que llegué en el 2015 a Chile ha sido todo felicidad, de verdad que me han acogido muy bien y me sentía en deuda. Llegué, me esforcé bastante en todo el proceso”.

“Sin el apoyo de mis amigos, del pueblo chileno que me acogió nada de eso hubiese sido posible así que me sentí en deuda y quería regalarle una medalla al país, así que entrené tanto, me esforcé tanto y en Tokio no se dio y lo seguí intentando hasta que llegué aquí a París en el 2014 y logré esta medalla que no solamente es mía, es de todos ustedes”, expresó el atleta.

Además, la campeona olímpica en Tiro señaló que “simplemente agradecerles el cariño, el amor que hemos recibido durante todos estos días, esta semana. Estoy conmovida con verlos a todos ustedes acá, por todos sus mensajes de amor, de cariño”.

“Están todos ustedes acá, les agradezco el tiempo. Nos están regalando algo que no se devuelve, que es el tiempo, y eso es invaluable para nosotros, así que agradecer enormemente, gracias por acompañarnos, gracias por el amor, y que viva Chile, mierda”, expresó.

El gran recibimiento a los medallistas olímpicos

Luego de que los deportistas agradecieran la presencia de las personas, el Presidente Boric también tomó la palabra ante la multitud que se encontraba en La Moneda.

“Hoy día ver como el pueblo de Chile, no solamente aquí presentes en la Plaza de la Constitución, sino a lo largo y ancho de nuestro país, desde Arica a Magallanes, están hoy día seguramente viendo este evento por su televisión, escuchándolo en la radio y agradeciéndole a Yasmani, a Francisca, la tremenda y gigante alegría que nos dieron”, expresó el jefe de Estado.

De igual manera, Boric agradeció la participación de todos los representantes del Team Chile, “porque hoy día de alguna manera Yasmani y la Fran están representando también a todos esos deportistas que se han sacado la cresta durante tanto tiempo, con muchas precariedades, con muchas dificultades, con esfuerzos familiares. También hay que valorar el esfuerzo de las familias de los deportistas, de los equipos técnicos detrás, entrenadoras y entrenadores, de quienes hacen una tremenda pega por dejar bien en alto el nombre de Chile”.

Respecto a la reunión que sostuvo con los dos ganadores de medallas en París, el Presidente detalló que debatieron en cómo lograr que este tipo de triunfos “no sean excepcionales y que el deporte de alto rendimiento en Chile nos pueda seguir dando alegrías que no sean ocasionales, o solamente por un brillo casual de individualidades, sino que sea una política de Estado de largo plazo”.

“Después del tremendo éxito en los panamericanos, en los parapanamericanos y los panamericanos, nos pusimos como objetivo un sueño quizás loco pero hermoso y en donde toda la sociedad chilena se puede unir, que es postular a los Juegos Olímpicos del 2036. Pero esto, como bien me decía La Fran y como bien me decía Yasmani, no se trata solamente de infraestructura, se trata de programación, de llevar el deporte a los barrios, de llevar el deporte a las regiones, de que no se dependa solamente de los recursos, sino del talento. Y eso es lo que tenemos que hacer”, recalcó el presidente.