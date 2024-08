“Es una falta de respeto”: María Corina Machado se opone tajantemente a propuesta de Brasil y Colombia de repetir las elecciones en Venezuela

En una conferencia de prensa con medios argentinos y chilenos, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, descartó la posibilidad de realizar una nueva elección en Venezuela, como lo ha sugerido Lula da Silva en Brasil y Gustavo Pero en Colombia.

“Es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y expresaron la soberanía popular”, expresó.

Y afirmó fuertemente que “plantear desconocer lo del 28 de julio es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron”.

Además descartó la posibilidad de sacar a Nicolás Maduro del poder ¡diciendo que “hay que tener cuidado”agregando que “le hemos dicho a los actores cercanos al oficialismo que quieren contribuir en la transición que nosotros no vamos a llevar adelante un proceso de venganza y persecución, por el contrario, les estamos abriendo los brazos diciendo que hay una oportunidad para que puedan tener una vía política, cumpliendo las reglas democráticas”.

Agradecida de Chile

Machado a demás de mostró muy agradecida de Chile comentando que “estoy muy agradecida al Gobierno de Chile, del Presidente Boric y al Parlamento chileno y desde luego a los chilenos como pueblo en general, creo que es uno de los países donde hemos sentido mayor coincidencia a lo largo de todo el espectro político donde había una posición firme inequívoca”.

Y agregó que “Chile tendría un papel muy importante que desempeñar creo que ha demostrado que el conflicto en Venezuela no se trata de las democracias liberales versus los sistemas totalitarios esto se trata el respeto de derechos humanos versos un sistema que comete crímenes de lesa humanidad eso se trata el respeto a la justicia al orden a la ley versus un régimen corrupto hasta la médula que hacía el país y embriagado los venezolanos entonces y además se trata te voy a decir para mí del conflicto más importante a nivel geopolítico que hay en occidente porque afecta directamente la seguridad hemisférica de la región Venezuela se le ha otorgado un santuario para la operación de grupos criminales de naturaleza, el crimen organizado internacional desde bandas como el tren de Aragua que ya se han estragos desde Canadá hasta Chile”.

También recordó con cariño al fallecido expresidente Sebastián Piñera diciendo que él “creyó en Venezuela en los venezolanos y que creyó en mí en el momento más difícil jamás me olvidaré en diciembre del 2014 a mí me habían acusado en magnicidio y yo estaba paralizada en ese momento saben estoy sola acusándome de magnicidio, no saben cuántos años de cárcel me esperaba y me dijo, te serviría que yo fuera para Venezuela con otros expresidentes y eso fue un gusto en la participación de la comunidad internacional sobre todo en Latinoamérica en la lucha por la democracia en Venezuela”.