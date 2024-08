“Un 15% menos de lo que requiere”: Bancos de sangre encienden la alerta ante la escasez de donantes previo a las Fiestas Patrias

La situación en los bancos de sangre han levantado la alerta, sobre todo a un mes de las fiestas patrias. La recolección del líquido vital en estos establecimientos es menor a la que se requiere en situaciones normales, pero ante el aumento en los accidentes durante septiembre, el escenario se ha vuelto preocupante.

“Tenemos donaciones más bajas de lo habitual: en los últimos siete días hemos registrado alrededor de 250 donantes diarios”, señaló a La Tercera, Cecilia Carrasco, la subdirectora del Centro Metropolitano de Sangre.

En este sentido, Marcelo Díaz de Valdés, jefe de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Barros Luco, advierte que desde marzo a la fecha han experimentado una disminución en los donantes de sangre en la institución que suministra de sangre al 85% de los hospitales de la Región Metropolitana.

Además, Díaz de Valdés señala que la baja en la donación de sangre se ha visto “especialmente en los grupos sanguíneos más demandados”, lo que es peor debido a que la demanda por este suministro ha aumentado.

“Estos factores han generado un déficit preocupante, especialmente ahora que se acercan las Fiestas Patrias. El hospital tiene un 15% menos de lo que requiere”, agregó.

Ahora, el escenario se complica aún más debido a que durante estas Fiestas Patrias habrá cerca de una semana de días feriados, lo que hará que menos personas acudan a donar sangre.

“La mayoría de los jóvenes probablemente saldrá de Santiago, o estará de fiesta, por lo que no acudirán a donar. Si no lo hacen, no tendremos suficiente sangre para esos días. Por eso es crucial que comencemos a donar con al menos diez días de anticipación para contar con las reservas necesarias, ya que, como en todos los feriados, suele aumentar la cantidad de accidentes”, resalta Díaz de Valdés.

Preocupación ante la falta de sangre

Desde entidades privadas también se han visto afectados por esta situación, advirtiendo que las donaciones de sangre también se han ido reduciendo en este sector.

“Actualmente, el stock está dos tercios completos. La verdad que nos falta, sobre todo, los grupos que más se ocupan, que es el que más tenemos los chilenos, el O positivo. Y estamos bastante bajos. Estamos tratando de captar, pero ha sido bastante difícil llegar al stock, porque igual hay muchos requerimientos”, comentó al medio antes mencionado Jazmín Parra, coordinadora del banco de sangre de Clínica Indisa.

De acuerdo a la profesional, este escenario se generaría por “las condiciones climáticas, porque el frío y la lluvia hace que las personas salgan menos. Por otro lado, el aumento de enfermedades respiratorias que empezó hace unos meses también afectó. Al menos en la clínica, el contagio es motivo de rechazo. Y, por último, cada persona que viaja a ciertos países que son excluidos por un año”.

Frente a esta situación, las entidades de salud han comenzado a generar estrategias y campañas para lograr aumentar el stock de sangre.

“Entre el 9 y 17 de septiembre convocamos en forma masiva a donantes de sangre. También haremos unos procedimientos de donación que se llama plaqueto aféresis, con el objetivo de contar con las unidades de plaquetas necesarias. Y alertamos a los funcionarios para que nos ayuden a convocar donantes”, informó el jefe de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Barros Luco.

Por su parte, desde el Centro Metropolitano de Sangre, apuntaron a que “no cerraremos, sino que nos repartiremos para estar en varios puntos. Ese fin de semana tendremos una campaña. Reforzaremos los llamados a través de nuestras redes sociales para agendar donantes antes y después de los festivos y alertamos a la red para que se trate de no agendar cirugías electivas que requieren de transfusiones”.