Boric responde a críticas tras ola de homicidios: “Si alguien quiere sacar provecho político, que pelee solo”

El Presidente Gabriel Boric inició una nueva gira nacional en la zona centro sur, con la región de la Araucanía como uno de sus principales destinos. La agenda del Mandatario comenzó en Quirihue, región del Ñuble, desde donde, en un punto de prensa, respondió a las críticas recibidas tras la reciente ola de homicidios que ha enfrentado la Región Metropolitana.

Durante su intervención en el punto de prensa, Boric fue enfático en rechazar cualquier intento de politizar la crisis de seguridad. “Si alguien quiere sacar provecho político, que pelee solo”, declaró el Presidente, subrayando su compromiso con combatir la delincuencia en lugar de entrar en confrontaciones partidistas.

“A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes”, afirmó.

Las declaraciones del Presidente se producen en medio de fuertes cuestionamientos por parte de sectores de la oposición, quienes han acusado al gobierno de falta de eficacia en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado. Algunos parlamentarios han solicitado la renuncia de altos funcionarios del Ministerio del Interior y han propuesto la creación de comisiones especiales para abordar la crisis de seguridad.

Pese a esto, Boric hizo un llamado a la unidad y reiteró que la prioridad de su administración es la seguridad de los ciudadanos, dejando claro que no participará en disputas políticas que desvíen el foco de este objetivo.

En respuesta a esta situación, el gobierno ha anunciado una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad pública. Entre ellas se incluyen el incremento de efectivos policiales en zonas críticas, la implementación de tecnología de vigilancia avanzada y la coordinación con fiscalías regionales para acelerar las investigaciones y procesos judiciales relacionados con delitos violentos.