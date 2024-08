“No me lo creo, mi capi”: La Generación Dorada despide a Claudio Bravo del fútbol profesional

El mundo del fútbol nacional recibió uno de los mayores impactos del último tiempo: el exportero nacional, Claudio Bravo, anunció que dejaba para siempre el fútbol profesional.

El otrora capitán de la Selección Chilena fue el encargado de levantar las dos Copas Américas de La Roja, los únicos campeonatos del cuadro chileno, dejando, además, un legado histórico en el arco del conjunto nacional.

Tras el anuncio del exportero del Barcelona, una serie de futbolistas, clubes y asociaciones enviaron mensajes de agradecimiento hacia Bravo, dentro de los que destacan Arturo Vidal, con quien compartieran cancha en Colo Colo y con la camiseta de Chile.

Sabida es que, durante años, ambos bicampeones de América se mantuvieron alejados, sin embargo, en su última etapa como seleccionado nacional, tanto el guardametas como el volante tuvieron acercamientos.

El actual jugador albo aprovechó sus redes sociales para despedir a su excompañero del fútbol profesional: “CAPITÁN, Has demostrado tu valentía con la decisión más difícil para quienes abrazamos esta profesión, los que te conocemos sabemos que serás exitoso en lo que emprendas, así lo has demostrado en tu brillante carrera, dejando un legado en cada lugar que has estado, y sí, como lo hiciste en nuestra amada selección dejando dos históricos títulos.

“Te extrañaremos en las canchas, pero sabemos que estarás feliz disfrutando de tu hermosa familia”, agregó el 23 de Colo Colo, agregando: “Capitán gracias por todo, tú y yo sabemos que siempre nos podremos mirar a los ojos, la vida y nuestro amado club nos formó con valores que siempre hemos sabido representar. Querido Claudio te quiero y te admiro, éxito en esta nueva vida”.

La generación dorada a Claudio Bravo

Otro de los Dorados que dedicaron palabras para el ex Manchester City fue Matías Fernández, que señaló que Bravo fue “un ejemplo de profesionalismo, también una inspiración para muchos de que es posible llegar al más alto nivel y también de perseverancia porque mantenerse tanto tiempo es motivo de gran orgullo”.

“Muchas felicitaciones por una carrera admirable. A disfrutar de la familia y de todas las bendiciones que dios te ha dado”, agregó.

Por su parte, el histórico lateral de la Selección, Mauricio Isla aprovechó de comentar la publicación de Bravo diciendo: “Noooo yo no me lo creo mi ‘capi’.

Gary Medel también expresó su tristeza por la noticia. “Capiii. Todo lo mejor en esta nueva etapa. Vivimos los mejores momentos de la historia de Chile. Te deseo lo mejor junto a tu familia”, escribió el defensa de Boca Junios.

A las sentidas palabras se sumaron otros destacados futbolistas como Christiane Endler, Cristopher Toselli, Guillermo Maripán, Aymeric Laporte, Luis Jimenez, entre otros.