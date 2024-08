Adiós al capitán: 5 momentos inolvidables que nos regaló Claudio Bravo

A través de sus redes sociales, el destacado capitán de la selección chilena de fútbol, Claudio Bravo, anunció que se retirará del fútbol profesional.

“Creo que he tomado una decisión acertada, una decisión meditada, una decisión también muy conversada a nivel familiar y con mi entorno más cercano. Creo que es momento también de cerrar un ciclo muy importante en mi vida, es un momento también para poder comenzar otra etapa de mi vida y otra etapa también familiar que seguramente será igual de exitosa como esta etapa que nos logró brindar grandes satisfacciones en todo sentido”, explicó el arquero a través de un video en sus redes sociales.

Desde el momento en el que uno de los mejores futbolistas que ha tenido el país, anunció su retiro, los homenajes no han parado. La Copa América, la Conmebol y La Roja son algunos de los que han publicado sus agradecimientos al capitán destacando sus virtudes y logros. “Escribiste tu nombre con letras doradas en los libros de historia del fútbol en Chile y el Mundo 🏆🏆🌎 Tu legado será eterno”, fue parte de los que escribió La Roja en su Instagram, acompañado de inolvidables fotos.

5 momentos inolvidables que nos regaló Claudio Bravo:

1.Bicampeón con La Roja

Claudio Bravo se lució siendo el portero y el capitán de la selección el 2015 y 2016 en la Copa América llevando dos triunfos consecutivos y siendo parte de la que se consolidó como la “generación dorada”. No por nada, Bravo fue galardonado en estas dos oportunidades como el mejor arquero del torneo.

2.Premio Zamora

Por dos años consecutivos, 2014 y 215, Claudio Bravo fue galardonado como Mejor Portero de La Liga Española con el Premio Zamora destacando con su desempeño en Real Sociedad y el FC Barcelona.

3,La tapada contra Argentina en la Copa Centenario a Kun Agüero

Una atajada inolvidable que fue crucial para el triunfo de Chile.

4.Gol de tiro libre en la Real Sociedad

Un gol que ha sido enmarcado por realizarlo un portero que demostró su habilidad no usual para un arquero, fue el que metió Bravo como tiro libre en un juego con la Real Sociedad.

5.Las atajadas de penales contra Portugal

Aunque la Selección no ganó en la Copa Confederaciones, logró pasar a la final gracias a las atajadas que hizo Bravo en la definición a penales contra Portugal en la semifinal.

Como destacó Matías del Río en Hablemos en Off, además de todas sus virtudes “jugaba muy bien con los pies”. Agregando que “se acaba una época. Es el primero que se retira y marca un hito”.

En Información Privilegiada, Josefina Ríos y Juan Pablo Larraín también le dedicaron palabras al capitán. Ríos dijo “es una leyenda. Ayer cuando vi el video en la noche, me puse a recordar todo lo que ha significado Claudio Bravo no solo para el fútbol si no que para el alma de nuestro país (…) Nos dio cierto impulso y creer en nosotros mismos en el deporte que era un área donde no nos teníamos tanta confianza. La verdad que lo vamos a echar de menos y le agradezco mucho lo que hizo”.