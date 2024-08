Carmen Hertz sobre Venezuela: “Existe una libertad de expresión más grande que acá”

No estoy “en condiciones de calificar el gobierno de Maduro como una dictadura”, aseguró la la diputada Carmen Hertz (PC).

En conversación con en el programa Desde la Redacción de La Tercera, sostuvo se refirió a los motivos por los que no comparte la postura del Presidente Gabriel Boric, quien tildó el régimen de Nicolás Maduro como una “dictadura que falsea elecciones”, puntualizó: “En primer lugar, en Venezuela hay una libertad de expresión bastante más grande que acá. Allá hay diarios de oposición, cuestión que aquí no lo hay. Aquí los medios son hegemónicos, con una sola línea editorial, y los medios independientes básicamente son plataformas de streaming”.

Al ser consultada por la detención de periodistas y casos de personas detenidas arbitrariamente, denunciados por organismos internacionales, la diputada respondió que está en contra y que lo lamenta “profundamente”.

“Yo no estoy justificando la violación de los derechos humanos, estoy señalando simplemente que han habido, no sólo Venezuela, ni más ni menos, como en el conflicto ruso-Ucrania, en que en el tema de los derechos humanos no se ha abordado jamás”.

Tal como lo hizo Carmona, la abogada “lamentó” la firma de Chile junto a Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en la declaratoria que rechaza “categóricamente” el fallo del Tribunal Supremo que ratificó el triunfo de Maduro.