“Es hora de ultimar ese acuerdo”: EE.UU. insta a Netanyahu a pactar con Hamás tras la muerte de seis rehenes israelitas

Durante la semana pasada, el grupo terrorista Hamás asesinó a seis rehenes israelitas que mantenían en su poder luego del atentado del 7 de octubre de 2023, donde capturó a una serie de personas.

Luego de estos hechos, se han desatado multitudinarias protestas en Israel exigiendo al primer ministro de aquel país, Benjamin Netanyahu, llegar a un acuerdo para que las personas raptadas por el grupo islamita sean liberadas.

Ahora, desde el gobierno estadounidense también se instó al líder israelí a extremar las negociaciones para que se detenga el fuego en Gaza, ciudad que está prácticamente destruida luego de los constantes ataques. Incluso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Netanyahu, no ha hecho lo suficiente para liberar a los rehenes.

“Hay decenas de rehenes que aún siguen en Gaza, esperando un acuerdo que los traiga de vuelta a casa. Es hora de ultimar ese acuerdo”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Además, la autoridad norteamericana señaló que “el pueblo de Israel no puede permitirse esperar más. El pueblo palestino, que también está sufriendo los terribles efectos de esta guerra, no puede permitirse esperar más. El mundo no puede permitirse esperar más”.

En este sentido, insistió en que su país seguirá colaborando con los países que se encuentran mediando un pacto de paz entre Israel y Hamás: Egipto y Qatar.

“Cerrar un acuerdo requerirá que ambas partes muestren flexibilidad. Requerirá que ambas partes busquen razones para llegar al sí en lugar de razones para decir no”, profundizó Miller.

De igual manera indicó que desde el gobierno estadounidense “nos oponemos a la presencia a largo plazo de tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza”.