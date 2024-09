Ex superintendente de Salud critica ley corta de isapres y advierte “un desbande” es octubre por alza de planes

Desde el 1 de septiembre comenzó a regir la Ley Corta de Isapres, con la adecuación de todos los planes a la Tabla Única de Factores (TUF) y el ajuste de los precios a, al menos, el 7% de la cotización legal, lo que puso fin a los excedentes y produjo que algunos vieran alzas relevantes en los precios de sus planes.

Frente a esto, Héctor Sánchez, ex superintendente de Salud, explicó en Emol la obligación de ajustar los planes al 7% de cotización legal mínima y no con la aplicación de la nueva tabla de riesgos, ya que las Isapres no tienen permitido subir los precios por eso último. Distinto es si una persona tenía un plan que valía menos que el 7%, que son normalmente gente joven, no gente mayor, que tenía un plan menos del 7%”, aseveró.

“Esas personas van a tener un aumento de precio, porque en la práctica tienen que ajustar su plan al precio del 7% como mínimo. Esas personas ya no van a tener excedentes, por lo tanto, en la práctica, les subió el precio del plan”, agregó.

Sánchez criticó la comunicación por parte de las Isapres y la labor de la Superintendencia de Salud al respecto. “La superintendencia no está cumpliendo bien su rol”, afirmó.

“Una parte importante es la información que la superintendencia le dedica a los afiliados para que no se produzcan estas confusiones. Y más aún, regular que las cartas que envían las Isapres sean lo suficientemente claras y explícitas para que no se produzca este tipo de confusiones”, añadió.