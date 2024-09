“Yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso”: Presidente Boric respondió a criticas

Después de seis días de haber sido criticado por Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla, por sus dichos sobre el caso audio, respaldando que quedara con prisión preventiva, el Presidente Gabriel Boric volvió a referirse al caso.

En un punto de prensa en el Patio Los Naranjos, el Mandatario fue claro al decir: “No tengo, al respecto, ninguna preocupación, más que el respeto a que las instituciones hagan el trabajo como corresponde y, en ese sentido, reitero y confirmo lo que ya he dicho. Yo me alegro de que una persona que se creía todopoderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona”.

Y agregó: “En eso no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que, no sé, a los poderosos no se les puede tocar. En esto no tengo ninguna duda de donde estoy. Por el respeto a las instituciones y porque toda persona que se enfrente a la justicia, se enfrente en las mismas condiciones que lo haría cualquier chileno, sin ningún tipo de privilegio”.

Boric fue más allá al decir: “Yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso. Jamás he hablado con un juez para decirle ‘actúe de tal manera’, ni pública ni privadamente. Acá lo que yo manifesté es que hay un señor que se creía todopoderoso, que creía que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos, que hoy día enfrenta a la justicia como corresponde en Chile. Eso me parece de todo sentido común, no me cabe ninguna duda de que más allá de algunas opiniones de un sector de la sociedad, la mayoría de la gente está en la misma postura”.

Y sostuvo firmemente: “Yo no he hecho, ni haría, jamás ninguna gestión ante organismos que son independientes para apuntar en una dirección u otra. Son los tribunales los que deben decidir. Me interesa hacer velar desde un punto de vista de Estado que en Chile no haya privilegios”.