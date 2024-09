“Se puede iniciar un verdadero descabezamiento del Poder Judicial por titulares”: Abogado de Vivanco asegura que los chats de su defendida con Hermosilla “pueden explicarse”

El abogado de suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Juan Carlos Manríquez, se refirió a los mensajes de su defendida con Luis Hermosilla, que estaban en el teléfono incautado al penalista formalizado por el caso Audio y que el máximo tribunal solicitó al Ministerio Público.

Cabe recordar que el fiscal nacional, Ángel Valencia, accedió a la petición del máximo tribunal y otorgó a la Suprema acceso a los chats.

Ante esto abogado precisó que ellos hicieron lo propio a la Fiscalía de Los Lagos, que les remitió un reporte de 409 páginas que considera nueve “contactos de interés”, dijo.

“De esos nueve, la mayoría han ocurrido antes de que la señora Vivanco sea ministra de la Corte Suprema, y respecto de los otros tres yo sostengo responsablemente que el contexto en el cual fueron dados a conocer es incompleto, confuso, y que hoy día pueden explicarse”, afirmó el defensor.

Manríquez aseguró que “dentro del punto de vista legal, por ejemplo, no ha habido irregularidad alguna en una vista de un recurso de protección específico, no se han pedido, ni obtenido, ni otorgado favores, ni dinero, ni prebendas, ni ventajas”.

El abogado Manríquez advirtió que “una decisión exprés” en este caso, puede constituir un “muy mal precedente”.

“Se puede iniciar un verdadero descabezamiento del Poder Judicial por titulares. Y eso a nosotros, al menos como humildes y simples abogados, nos parece triste”, comentó.

Asimismo, abordó la posibilidad de que Vivanco, que es indagada también por el Ministerio Público, opte por renunciar a la Suprema.

“Hay muchas personas que han manifestado el interés que la señora Vivanco renuncie antes de que se lleven a cabo los procesos. Realmente no sé cuál será el motivo. Ella no me lo ha dicho hasta esta hora. No tengo noticias al respecto. Es una decisión muy personal que debe adoptar ella. Hasta ahora nuestra labor como abogados es simplemente colaborar en esclarecer estos hechos dentro de los marcos legales y reglamentarios”, manifestó el defensor.