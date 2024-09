Sería presentado en octubre: Ministra Vallejo reconoce retraso en el proyecto para terminar con el CAE

Todo parecía indicar que el proyecto que busca terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) en la educación superior, sería presentado durante este mes, incluso, desde el Gobierno se había autoimpuesto como fecha límite el 30 de septiembre para llevar la iniciativa al Congreso.

Sin embargo, luego de una reunión con parlamentarios del oficialismo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, puso en duda que esto sucediera.

Frente a esto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, entregó más detalles sobre esta situación, profundizando que por “razones de trabajo prelegislativo, por cuestiones de agenda, evidentemente nos corrimos algunos días”.

En concreto, la secretaria de Estado indicó que “el proyecto está en su fase final” y que este sería presentado “los primeros días de octubre”.

Además, Vallejo expresó que habrán condonaciones “a grupos que por necesidades y sus características van a requerir condonación total”, mientras que en otros casos existirá “una condonación más acotada, pero todos van a tener una solución y por lo tanto, quiero insistir en la certeza de que este proyecto se va a ingresar prontamente”.

Así, la ministra realizó un llamado a “los deudores y deudoras que nos escuchan, a sus familias que tienen mucho interés en este proyecto”, que “nosotros estamos plenamente conscientes de que es importante y reafirmamos nuestro compromiso de que este va a ingresar sí o sí porque está en su fase final, solo que se nos retrasó unos días producto del trabajo previo que se requiere en el aspecto prelegislativo y también por agenda de gobierno, pero va sí o sí, no se va a retrasar mucho más la verdad porque está justamente en su fase final”.

Las opiniones del mundo universitario por el CAE

En este sentido, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez dijo en Hablemos en Off de Radio Duna que “tenemos que idear un sistema de crédito para el país, porque ya sabemos, no podemos vivir solo con la gratuidad. No podemos vivir solo con el pago de la familia. Por lo tanto, tiene que haber un sistema de crédito que sea contingente al ingreso, que tenga un plazo razonable de pago, que sea con un interés muy bajo.

“Pero esto no significa poner en riesgo a las instituciones. Y yo creo que hacer una regulación de aranceles para todo el sistema es hipotecar el futuro de las instituciones de educación superior. No solamente hipotecar su autonomía, sino que también hipotecar el financiamiento. Porque una cosa es hacer una planilla y decir, esto funciona”, agregó.