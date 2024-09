Los 101 mejores soundtrack según Rolling Stone

Las canciones en las grandes películas son una pieza fundamental dentro de las cintas, logrando, incluso, que cierta música se transformen en éxitos legendarios gracias a los filmes.

En este sentido, la mítica revista Rolling Stone realizó una lista de los 101 mejores soundtrack de la historia del cine, recopilando discos de películas de culto, de superhéroes, biopic, etc.

Por otro lado, dentro de la lista aparecen leyendas de la música como The Beatles, Prince, Elvis Presley, Bee Gees, hasta estrellas recientes, como Dua Lipa, Enimen o Kendrick Lamar.

La lista de los mejores soundtrack según Rolling Stone

Dentro del listado elaborado por la prestigiosa revista, destacan algunas bandas sonoras muy recordadas como El guardaespaldas (101), Footloose (93), A Star Is Born (89), Batman (86), Top Gun (82), Dirty Dancing (74), Broken Flowers (72), True Stories (71), Flashdance (64), Reservoir Dogs (53), Once Upon a Time in Hollywood (42), Guardians of the Galaxy (39), Singles (30), Lost in Translation (29), Blue Hawaii (24), 2001: A Space Odyssey (23), Magical Mystery Tour (20), Goodfellas (16), Trainspotting (15) o That’s the Way of the World (11).

10- Wild Style (1983)

La película y su soundtrack exploraron el surgimiento del estilo hiphopero desde el inicio de los 80s, donde los grafitis acompañaron a los jóvenes que empezaban a reunirse para escuchar los nuevos sonidos.

9- Graffiti americano (1973)

La película que muestra la adolescencia y juventud de los 70´s en Estados Unidos luego de las guerras mundiales y las constantes crisis, pero también la música del momento, donde 41 canciones hacen un repaso del rock ‘n’ roll que aparecía en el momento.

8- The Graduate (1968)

El soundtrack de la mítica película de Mike Nichols, dejó una serie de canciones que se transformaron en un éxito gracias a la composición de Simon & Garfunkel, como Mrs. Robinson, que fue hecha para la cinta y que habla de la trama de El graduado.

7- Pulp Fiction (1994)

Arrancar con Misirlou refleja en parte lo frenético de la película legendaria de Quentin Tarantino, sumado al resto de las canciones que componen un tremendo soundtrack que quedó para siempre en el cine de culto.

6- Superfly (1972)

Todo el funk de Curtis Mayfield a disposición de esta gran película de Gordon Parks Jr, donde muestra el intento de un traficante de drogas de salir del negocio ilícito con una millonaria venta.

5- Saturday Night Fever (1977)

Es casi innecesario explicar el impacto de los Bee Gees con la histórica película protagonizada por Jhon Travolta en 1977 y el boom de la onda disco que produjo una de las mejores bandas sonoras de la historia de la música y el cine.

4- A Hard Day’s Night (1964)

La Beatlemania y un disco plagado de éxitos y piezas fundamentales en la historia de la música: A Hard Day’s Night transformó para siempre el sentido de los soundtrack en el cine.

3- The Harder They Come (1972)

La película que levantó el movimiento reggae y la cultura jamaiquina gracias a la música y la interpretación de Jimmy Cliff con una cinta que se transformó en un éxito, pese a los comentarios que creían que pasaría sin penas ni gloria.

2 – Help! (1965)

Otra banda sonora legendaria hecha por The Beatles que en 1965 consolidaban su carrera musical y en el cine con un disco que siguió agigantando el éxito de los de Liverpool y que los llevó a Estados Unidos.

1- Purple Rain (1984)

Interpretado por Prince, Purple Rain es señalado como una obra maestra del cine y de la música, combinándose a la perfección para entregar un soundtrack que ya es de culto y que sigue inspirando a nuevos artistas.