Ministerio Público suspende a Fiscal Palma en medio de investigación por caso Audio

Durante esta jornada, el fiscal Carlos Palma fue suspendido de su cargo en el Ministerio Público, en medio de las dos investigaciones que se han iniciado en su contra a raíz del Caso Audio.

En concreto, el persecutor enfrenta dos investigaciones: una por omisión de denuncia, en el eventual ofrecimiento de Gonzalo Migueles, pareja de la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, para bajar su candidatura como fiscal nacional. Además, es investigado por una supuesta violación de secreto, luego de haber entregado información a un abogado en medio de una causa de narcotráfico.

Pese a la compleja situación que enfrenta el fiscal, Palma se ha defendido negando la existencia de supuestos delitos en sus conversaciones con Hermosilla, e ingresó una solicitud de sobreseimiento en las mencionadas causas.

En aquella acción judicial, el fiscal asegura que no reseteó su celular, el cual entregó al Ministerio Público y que ha abierto sus cuentas corrientes para colaborar en la investigación.

“Más allá, de no existir algún ofrecimiento de beneficio económico o de otra naturaleza, para que en su calidad de funcionario público, el señor Palma, ejecutara u omitiera ‘actos propios de su cargo’, malamente podría configurarse algún tipo de obligación de denuncia, por cuanto, de haber existido, las afirmaciones contenidas en el pantallazo de WhatsApp objeto de investigación, en el contexto que se le ha querido dar en esta indagatoria, razonablemente, ellas no son constitutivas de delito, y por tanto, no generan obligación de denunciar”, se lee en el texto.