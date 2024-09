“Si no viene al Cesfam, vamos a ir con los vecinos a La Moneda”: alcalde Codina solicita visita de ministra Tohá tras balacera en Bajos de Mena

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, pidió la presencia de la ministra de Interior, Carolina Tohá, en el Cesfam Raúl Silva Henríquez de la comuna de Puente Alto después de que durante la madrugada se registrara una balacera que dejó a un adolescente fallecido y a sus hermanos de 13 y 11 años, heridos de gravedad.

De acuerdo a lo que denunciaron trabajadores del recinto, los menores fueron trasladados al Cesfam, el que recibió amenazas para que no estabilizaran a los niños.

En este Contexto, Codina solicitó: “Le digo a la ministra, ojalá ella venga, la vamos a recibir de verdad con mucho respeto, como siempre se ha recibido a las autoridades del nivel central en Puente Alto, pero si no viene al Cesfam, vamos a ir con los vecinos a La Moneda, porque nosotros queremos hablar con la primera autoridad en seguridad de nuestro país, porque esta situación no puede continuar”.

Y agregó que, a su parecer “es muy importante que la ministra del Interior, que hace menos de una semana nos decía que era tan normal el tema de los homicidios, pueda venir a terreno y entender que no es algo normal y que esto es algo tremendamente preocupante”.

El alcalde también pidió mayor presencia policial: “Carabineros que tiene la comisaría a dos cuadras de este consultorio, pero no nos sirve tener una linda comisaría si no tenemos carabineros, y aquí también hago un segundo llamado al gobierno y particularmente al Presidente de la República que estuvo en este sector no hace mucho tiempo y resulta que la comisaría de Bajos de Mena le bajaron la categoría a categoría C, eso significa que hoy día la comisaría cuenta con menos personal que cuando se creó, entonces necesitamos que nos repongan los carabineros en la comisaría de este sector”, planteó.