“Tiene el mismo estilo que las autoridades venezolanas. Atacan e insultan”: Carolina Tohá compara a Marcela Cubillos tras escándalo por sueldo millonario en USS

La ministra de Interior, Carolina Tohá, respondió a los dichos de Marcela Cubillos, quien a raíz de la polémica que se generó por su sueldo de $17 millones mensuales en la Universidad San Sebastián, mientras ella estaba en España, en Meganoticias dijo “a mí me parece realto el sueldo que gana la ministra Tohá y todo el equipo de seguridad para tener el desastre que tenemos en esa materia”.

En respuesta, Tohá comparó a Cubillos con las autoridades venezolanas al decir que “me parece que la señora Cubillos tiene el mismo estilo que las autoridades venezolanas: cuando se ven pillados, atacan e insultan, en lugar de con transparencia dar explicaciones, que es lo que uno espera de las personas públicas”.

Esta comparación la hizo después de los dichos del vicecanciller venezolano en contra del Presidente Gabriel Boric, quien dijo, entre otras cosas: “eres solo un pestañeo en la historia, un intento de presidente y serás un mal recuerdo para tu pueblo”.

De hecho, Tohá planteó al respecto: “Sobre las declaraciones que hizo el Viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela a propósito del planteamiento que ha hecho el Presidente de la República, que ratifica nuestra visión de preocupación por la situación en Venezuela, por el no respeto del proceso electoral, por la vulneración de los derechos de las personas en ese país. Y se le ha respondido una vez más por parte de las autoridades venezolanas con descalificaciones y con insultos. Nosotros en el pasado no hemos respondido a ese tipo de planteamiento porque no es el lenguaje con el que habla el gobierno de Chile”.

Agregando que “el gobierno de Chile habla con el lenguaje de la diplomacia, habla con el lenguaje del respeto a los derechos humanos, habla con el lenguaje de la defensa de la democracia”.